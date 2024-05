Schweden: Lindgren ist Meister – Nilsson erreicht Zie

Im Finale der Schwedischen Speedway-Meisterschaft in Västervik wurde Fredrik Lindgren zum vierten Mal Champion, während Kim Nilsson den Wildcard-Platz für den Malilla-Grand-Prix eroberte.

Nach zwei schwächeren Resultaten bei den Speedway-GP in Warschau und Landshut hat sich Vizeweltmeister Fredrik Lindgren mit dem Sieg im Finale der Schwedischen Meisterschaft zurückgemeldet. Nachdem er im Auftaktheat in Västervik Kim Nilsson unterlag, blieb er in den restlichen Vorläufen ungeschlagen und zog auf direktem Weg ins Finale ein. Ihm folgten Nilsson mit ebenfalls 14 Punkten, nachdem der letztjährige GP-Fahrer lediglich Jonathan Grahn unterlag, und der 25-jährige Filip Hjelmland mit zwölf Zählern in den entscheidenden Endlauf. Den verbleibenden vierten Platz eroberte Philipp Hellström-Bängs mit dem Sieg im Hoffnungslauf.

Im Finale war gegen Lindgren erneut kein Kraut gewachsen und der 38-Jährige wurde zum vierten Mal Schwedischer Champion. Damit schloss er nach Titeln zu Jan Andersson und Per Jonsson auf.

Vizemeister wurde Nilsson vor Hjelmland und konnte damit ein vor der Saison formuliertes Ziel erreichen. «Ich will unbedingt in Malilla fahren, weil ich da letztes Jahr verletzt gefehlt habe», so der 34-Jährige, der 2023 seine einzige Grand-Prix-Saison bestritt. Als Bestplatzierter hinter GP-Pilot Lindgren erhält er die Wildcard für den Grand Prix am 15. Juni in Malilla.

Wenige Tage vor dem Rennen in Västervik wurde bekannt, dass Lindgren ab Juni in die britische Speedwayliga zurückkehren und künftig für die Birmingham Brummies an den Start gehen wird.

Ergebnisse Schwedische Meisterschaft Västervik:

1. Fredrik Lindgren, 14 Vorlaufpunkte

2. Kim Nilsson, 14

3. Filip Hjelmland, 12

4. Philip Hellström-Bängs, 10

5. Timo Lahti, 9

6. Jonathan Grahn, 8

7. Antonio Lindbäck, 9

8. Jacob Thorssell, 8

9. Oliver Berntzon, 7

10. Casper Henriksson, 7

11. Mathias Thörnblom, 6

12. Noel Wahlqvist, 5

13. Victor Palovaara, 5

14. Thomas H. Jonasson, 5

15. Sammy van Dyck, 1

16. Ludvig Lindgren, 0

17. Joel Andersson, 0

18. Peter Ljung, 0



Hoffnungslauf: 1. Philipp Hellström-Bängs, 2. Timo Lahti, 3. Jonathan Grahn, 4. Antonio Lindbäck



Finale: 1. Fredrik Lindgren, 2. Kim Nilsson, 3. Filip Hjelmland, 4. Philipp Hellström-Bängs