Speedway in Teterow: Nach Camp geht’s um Frauen-Titel 22.06.2024 - 13:23 Von Manuel Wüst

© FIM In Teterow drehten 14 Frauen und Mädchen ihre Runden

Zwei Tage lang trainierten in Teterow 14 Frauen und Mädchen, im Anschluss an die beiden SGP3-Halbfinals wird am Samstag in der Bergring-Arena erstmals die FIM Women’s Speedway Gold Trophy ausgetragen.