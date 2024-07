Polen: Dominik Kubera greift in den Titelkampf ein

Mit einer fabelhaften Leistung hat Dominik Kubera im zweiten Finale um die Polnische Speedway-Meisterschaft in Bromberg zu Patryk Dudek und Bartosz Zmarzlik aufgeschlossen. Jetzt ist es ein Dreikampf um den Titel.

Im zweiten von drei Rennen zur Polnischen Meisterschaft in Bromberg (Bydgoszcz) hat sich Dominik Kubera in den Titelkampf gefahren. Der GP-Pilot kam in den Vorläufen zu vier Siegen und musste sich lediglich im zweiten Durchgang Bartlomiej Kowalski geschlagen geben. Kubera stand mit Maciej Janowski, der ebenfalls 14 Zähler auf dem Konto hatte, direkt im Finale und hatte mit vier ersten Plätzen beste Chancen auf den Bonuspunkt für den Fahrer mit den meisten Laufsiegen.

Patryk Dudek und Bartosz Zmarzlik, die nach der ersten Veranstaltung in Lodsch geführt hatten, mussten in den Hoffnungslauf um die letzten beiden Finalplätze. Während Dudek mit 13 Zählern um nur einen Punkt den direkten Finaleinzug verpasste, hatte Zmarzlik nur elf Punkte eingefahren und dabei einen Nuller zum Auftakt. Im Hoffnungslauf kam Dudek in der ersten Runde an die Spitze und schnappte sich die Führung von Szymon Wozniak, während sich Weltmeister Zmarzlik auf der dritten Position abmühte, nach vorne zu kommen. In der letzten Runde ging Zmarzlik bei einer Attacke in der Zielkurve zu Boden und war ausgeschieden, während Dudek und Wozniak ins Finale einzogen.

Im Finale kam Kubera von Blau ebenso gut weg wie Dudek von Rot, in der ersten Kurve wurde Kubera weit nach außen getragen. Der 25-Jährige fand dort aber Vortrieb und zog am Kurvenausgang in Front, während Dudek von Wozniak und Janowski überholt wurde. Dudek kam in der letzten Kurve noch an Janowski vorbei und wurde hinter Kubera und Wozniak Dritter. Dank dem ergatterten Punkt im Finale führt Dudek nun vor dem letzten Rennen in Lublin mit einem Punkt vor Kubera die Gesamtwertung an, Zmarzlik ist mit drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz im Kampf um den Titel.

Ergebnisse Polnische Meisterschaft, Finale 2, Bromberg/PL:

1. Dominik Kubera, 17 Punkte + 1 Bonuspunkt

2. Szymon Wozniak, 10

3. Patryk Dudek, 13

4. Maciej Janowski, 14

5. Bartlomiej Kowalski, 7

6. Bartosz Zmarzlik, 11

7. Piotr Pawlicki, 7

8. Bartosz Smektala, 7

9. Janusz Kolodziej, 6

10. Krzysztof Buczkowski, 6

11. Kacper Woryna, 6

12. Przemyslaw Pawlicki, 6

13. Robert Chmiel, 5

14. Wiktor Przyjemski, 4

15. Mateusz Szczepaniak, 3

16. Jaroslaw Hampel, 2

17. Pawel Przedpelski, 2

Stand nach 2 von 3 Finalrennen:

1. Patryk Dudek, 29 Punkte

2. Dominik Kubera, 27

3. Bartosz Zmarzlik, 26

4. Maciej Janowski, 24

5. Szymon Wozniak, 19

6. Bartlomiej Kowalski, 17

7. Piotr Pawlicki, 16

8. Przemyslaw Pawlicki, 16

9. Kacper Woryna, 14

10. Janusz Kolodziej 14

11. Bartosz Smektala, 13

12. Jaroslaw Hampel, 8

13. Pawel Przedpelski, 7

14. Krzysztof Buczkowski, 6

15. Robert Chmiel 6

16. Tomasz Gapinski, 5

17. Wiktor Przeyjemski, 4

18. Mateusz Szczepaniak, 3