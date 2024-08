Polen: Maciej Janowski mit Galavorstellung zum Titel

Nach den ersten beiden Events zur Polnischen Speedway-Meisterschaft führte Patryk Dudek. Am Ende musste er sich mit Silber begnügen, da Maciej Janowski im dritten Finalrennen eine Top-Vorstellung lieferte.

Abgerechnet wird am Schluss, das zeigte sich auch bei der diesjährigen Polnischen Meisterschaft, in der Maciej Janowski nach 2015 und 2020 zum dritten Mal Champion wurde. Vor dem Rennen lag der 33-Jährige nach den ersten beiden Veranstaltungen in Lodsch (Lodz) und Bromberg (Bydgoszcz) auf dem vierten Rang und hatte fünf Punkte Rückstand auf den Führenden Patryk Dudek.

Janowski lieferte in Lublin eine fabelhafte Leistung ab und konnte sich Durchgang für Durchgang näher an die Spitze arbeiten, da Dudek nach einem Sieg im ersten Durchgang keinen weiteren mehr einfahren konnte.

Während Janowski nach den Vorläufen mit Piotr Pawlicki auf direktem Weg im Finale stand, mussten Bartosz Zmarzlik und Dudek sich über den Hoffnungslauf ihren Platz verdienen. Zmarzlik gewann den Hoffnungslauf vor Dudek, Bartlomiej Kowalski und Jaroslaw Hampel, die Titelentscheidung war somit wieder offen, da sowohl Zmarzlik als auch Dudek noch Chancen auf den Titel hatten.

Geplatzt waren hingegen bereits nach den ersten Vorläufen die Titelträume von Dominik Kubera, der das zweite Finalrennen gewonnen hatte. Der GP-Fahrer fiel mit vier Punkten aus den ersten drei Durchgängen früh zurück und eine Disqualifikation im letzten Durchgang besiegelte sein Schicksal.

Im Finale hatten Dudek, Zmarzlik und auch Janowski noch Chancen auf den Titel. Da Janowski mit fünf Laufsiegen der Bonuspunkt bereits sicher war, lag er mit insgesamt 40 Punkten einen Zähler vor Dudek (39) und drei vor Zmarzlik (37). Vom Start weg übernahm Dudek die Führung, was zumindest zu einem Stechen um den Titel gereicht hätte, doch Janowski fand in der Zielkurve außen Schwung und ging eingangs der zweiten Runde an Dudek vorbei, der auch noch von Zmarzlik überholt wurde. Janowski gelang mit dem Maximumsieg in Lublin der Sprung vom vierten Rang auf Platz 1. Silber ging an Dudek vor Zmarzlik, der sich nach drei Titelgewinnen in Folge mit Bronze begnügen musste.

Ergebnisse Polnische Meisterschaft Lublin/PL:

1. Maciej Janowski, 18+1 Punkte

2. Bartosz Zmarzlik, 13

3. Patryk Dudek, 11

4. Piotr Pawlicki, 12

5. Jaroslaw Hampel, 10

6. Bartlomiej Kowalski, 7

7. Krzysztof Buczkowski, 7

8. Kacper Woryna, 7

9. Dominik Kubera, 7

10. Przemyslaw Pawlicki, 7

11. Mateusz Cierniak, 6

12. Bartosz Smektala, 6

13. Szymon Wozniak, 6

14. Robert Chmiel, 5

15. Janusz Kolodziej, 3

16. Pawel Przedpelski, 1

Endstand nach 3 Rennen:

1. Maciej Janwoski, 43 Punkte

2. Patryk Dudek, 40

3. Bartosz Zmarzlik, 39

4. Dominik Kubera, 34

5. Piotr Pawlicki, 28

6. Szymon Wozniak, 25

7. Bartlomiej Kowalski, 24

8. Przemyslaw Pawlicki, 23

9. Kacper Woryna, 21

10. Bartosz Smektala, 19

11. Jaroslaw Hampel, 18

12. Janusz Kolodziej, 17

13. Krzystof Buczkowski, 13

14. Robert Chmiel, 11

15. Pawel Przedpelski, 8

16. Mateusz Cierniak, 6

17. Tomas Gapinski, 5

18. Wiktor Przyjemski, 4

19. Mateusz Szczepanik, 3