Flutlichtrennen Cloppenburg: Supercup und Silberhelm 21.08.2024 - 14:52 Von Rudi Hagen

© Hagen Im vergangenen Jahr gewann Timo Lahti (vorne) das Flutlichtrennen in Cloppenburg

An diesem Freitag, 23. August, veranstaltet der MSC Cloppenburg wieder sein Speedway-Flutlichtrennen «Night of the Fights». Am Start sind unter anderem Vorjahressieger Timo Lahti (FIN) und GP-Pilot Andzejs Lebedevs (LV).