Speedway: Landshut schließt die Personalplanungen ab

Kim Nilsson bleibt in Landshut

Mit einem Neuzugang und zwei Vertragsverlängerungen haben die Macher des AC Landshut ihre Kaderplanung für die polnische Speedway-Liga für die Saison 2025 abgeschlossen.

Die Mannschaft der Trans MF Landshut Devils für die kommende Saison in der polnischen Liga steht. Mit Valentin Grobauer und Kim Nilsson verlängerten zwei Akteure ihre Verträge, mit dem Dänen Kevin Juhl Pedersen wurde auf der U24-Position ein vielversprechender Fahrer verpflichtet. «Über Landshut hört man nur Gutes, die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr angenehm», erläuterte der Däne, warum er sich den Niederbayern anschloss. «Ich möchte mich in Landshut weiterentwickeln und freue mich bereits jetzt auf die ersten Rennen vor unseren Fans.»

Als weitere Stütze ist der Schwede Kim Nilson eingeplant, der mit einem Punkteschnitt von 2,143 dieses Jahr zu den Topscorern der Liga zählte. «Kim ist ein Punktegarant für unser Team und auch durch seine sympathische Art sehr, sehr wichtig. Er hatte schnell signalisiert in Landshut bleiben zu wollen, musste jedoch in puncto Logistik und Mechaniker einige Dinge regeln. Nun passt alles, und wir freuen uns riesig über seine Vertragsverlängerung», so ACL-Vorstand Gerald Simbeck.

Komplettiert wird die Truppe der Landshuter durch Valentin Grobauer, der ein weiteres Jahr bei den Devils dranhängen wird und dem Kader entsprechende Tiefe verleiht. «Unser Kader ist bärenstark besetzt und es wird nicht leicht für ihn, umso mehr freut es uns, dass er sich dazu entschieden hat, in Landshut zu bleiben. Er muss genauso wie Marius Hillebrand auf einen Ausfall oder andere Situationen warten, und diese Chance dann bestmöglich nutzen», so Teammanager Klaus Zwerschina.

Der Kader der Trans MF Landshut Devils 2025:

Senioren: Kim Nilsson (S), Charles Wright (GB), Paco Castagna (I), Erik Riss (D), Kevin Wölbert (D), Marius Hillebrand (D), Valentin Grobauer (D)

U24: Leon Flint (GB), Kevin Juhl Pedersen (DK)

U21: Mario Häusl (D), Marlon Hegener (D), Ben Iken (D)