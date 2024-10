AC Landshut: Die ersten vier Fahrer für 2025 sind fix

Die Trans MF Landshut Devils treiben ihre Kaderplanungen voran und können die Vertragsverlängerung für zwei Akteure sowie zwei Neuverpflichtungen für die nächste Saison in der polnischen Speedway-Liga vermelden.

Das Team der Devils für die polnische Liga nimmt Gestalt an. Die Verantwortlichen des AC Landshut konnten zunächst die Vertragsverlängerung mit dem Deutschen Meister Erik Riss verkünden und vermeldeten nur wenige Tage danach Vizemeister Kevin Wölbert als Neuzugang. «Kevin zählt seit Jahren zu den vier besten Deutschen und hat sich über viele Jahre in der polnischen Liga etabliert. Deshalb steht er schon länger auf unserem Zettel und es gab auch immer wieder Kontakt. Nun hat es endlich mit einem Transfer geklappt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit», kommentierte ACL-Vize Kerstin Rudolph die Verpflichtung des 35-Jährigen.

Als weiteren Neuzugang konnte der Brite Charles Wright verpflichtet werden, der kürzlich beim Rennen um den Seemann-Pokal überzeugte. «Ich wollte unbedingt zu Landshut und bin sehr dankbar, dass ich die Chance erhalte. Über den Club und das Umfeld hört man nur Gutes, das hat mir imponiert. Beim Seemann-Pokal konnte ich mich selbst davon überzeugen und fühlte mich von Anfang an wie zu Hause. Ich freue mich auf diese Herausforderung und kann es kaum erwarten, das erste Ligarennen vor den eigenen Fans zu bestreiten», freut sich der Britische Meister von 2019 auf sein Engagement in Landshut.

Mit großer Freude wurde die Vertragsverlängerung mit Paco Castagna verkündet. Der Italiener kam im Laufe der Saison 2024 zum ACL und ersetzte Antonio Lindbäck. Schnell avancierte der 30-Jährige zum Publikumsliebling und so setzte der Club alles daran, den Italiener fest an den ACL zu binden. «Mit seiner Art auf der Bahn und im Fahrerlager passt er perfekt in unser Team und konnte in der abgelaufenen Saison von Anfang an unsere Erwartungen erfüllen», so ACL-Vorstand Gerald Simbeck.

Mit den Verpflichtungen von Riss, Wölbert, Wright und Castagna wurde in Landshut den Grundstein für den Kader 2025 gelegt. «Drei Fahrer kommen sicherlich noch hinzu. Auf der U24-Position werden wir einen oder zwei ausländische Fahrer verpflichten, da es aufgrund der Altersbeschränkung in Deutschland keinen für diese Kategorie gibt – die Verhandlungen sind weit fortgeschritten. Für die deutschen Seniorenpositionen suchen wir noch Back-up-Lösungen, auch für die beiden Senioren-Ausländerpositionen wollen wir noch einen dritten Fahrer verpflichten», verriet ACL-Sportleiter Klaus Zwerschina.

Kader der Trans MF Landshut Devils 2025:

Erik Riss (D)

Kevin Wölbert (D)

Paco Castagna (I)

Charles Wright (GB)