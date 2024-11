Jiri Stancl: Der grandiose Tscheche ist 75 Jahre alt

Der am 18. November 1949 geborene Jiri Stancl war in den 1970er- und 80er-Jahren im Bahnsport der erfolgreichste Tscheche. Als einer von wenigen Fahrern aus dem ehemaligen Ostblock mischte er in der Weltspitze mit.

Jiri Stancl war Rekord-Titelgewinner in Tschechien (früher CSSR) mit zwölf Landesmeistertiteln und neun Weltfinalteilnahmen (bestes Ergebnis 1982 – Platz 9), zudem stand er je siebenmal im Best-Pairs- und Team-WM-Finale (Bronze 1977 und 1979). Auf der Langbahn wurde er 1983 und 1985 Vizeweltmeister.

Berühmt wurde der ruhige und immer freundliche Fahrer aus Prag durch seine fünf Goldhelmgewinne beim legendären 6er-Speedway-Klassiker in Pardubitz und dem ewigen Duell mit dem dänischen Mehrfachweltmeister Ole Olsen, der sogar sieben (!) dieser Trophäen (plus jeweils ein neues Jawa-Bike) abräumte und am 16. November 2024 seinen 78. Geburtstag feierte.

Neben seinen Auftritten in der Deutschen Bundesliga fuhr Stancl in Großbritannien für Coventry sowie Reading und zuhause für Roter Stern Prag im heutigen GP-Stadion Marketa. In Deutschland bekam der sehr beliebte Rennfahrer sogar ein eigenes Abschiedsrennen in Neustadt an der Donau.



Jiri, wir gratulieren zum 75. Geburtstag!