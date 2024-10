Stralsund: Dreierstechen entscheidet den Ostseepokal 21.10.2024 - 17:11 Von Manuel Wüst

© Facebook/Nielsen Die Top-3 von Stralsund (v.l.): Mathias Thörnblom, Mathias Nielsen und Tim Sörensen © Facebook/Nielsen Die Top-3 von Stralsund (v.l.): Mathias Thörnblom, Mathias Nielsen und Tim Sörensen Zurück Weiter

Das Speedwayrennen um den 57. Ostseepokal in Stralsund war das letzte der Bahnsportsaison 2024 in Deutschland. Weil drei Fahrer punktgleich waren, musste ein Entscheidungslauf her.