Start der Speedway-Bundesliga in Olching & Brokstedt 28.04.2023 - 15:22 Von Peter Fuchs

© Goffelmeier Martin Smolinski fährt in der Bundesliga für seinen Heimatverein Olching

Am 30. April beginnt in Olching die Speedway-Bundesliga 2023, am 1. Mai wird in Brokstedt gefahren. In diesem Jahr sehen wir in zwölf Duellen jeder gegen jeden, mit Hin- und Rückkampf.