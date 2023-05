Bundesliga-Auftakt: Olching gegen Stralsund machtlos

Zuletzt mischte Olching 2008 in der Speedway-Bundesliga mit, entsprechend groß war die Vorfreude der Fans über die Rückkehr. Doch diese ging gegen eine starke Stralsunder Legionärstruppe komplett in die Hose.

Auf den Start in die neue Saison hatten alle Fans in Olching gespannt gewartet und darauf spekuliert, dass ihr Team den Heimvorteil würde nutzen können. Doch es kam völlig anders: Die Mannschaft des MC «Nordstern» Stralsund erwies sich bereits ab dem zweiten Durchgang als Übermacht und verpasste dem Gastgeber mit 51:32 Punkten eine knallharte «Watschn».

Bei abwechselnd bedeckt-sonnigem Wetter erlebten die Zuschauer 14 spannende Rennläufe, die anfangs so aussahen, als wären die Olchinger die Herren im Haus. Es war jedoch so, dass sich die Stralsunder zu Beginn noch nicht voll auf die Olchinger Piste eingestellt hatten. Sobald dies der Fall war, drehten sie den Spieß um und die Läufe gingen fortan mehrfach mit einem 5:1-Sieg für Stralsund aus. Fast alle Stralsunder punkteten zweistellig, bei den Olchingern schafften dies nur der Däne Nicolai Klindt und Valentin Grobauer.

Vielleicht lag es beim Olchinger Team am total vergeigten dritten Lauf, der dem Rennen bereits früh eine Wendung gab: Daniel Gappmaier und Martin Smolinski kamen versehentlich mit den falschen Helmfarben aus dem Fahrerlager. Diesen Fauxpas zu korrigieren, nahm mehr Zeit in Anspruch als die einzuhaltenden zwei Minuten. Die Disqualifikation der beiden Olchinger war die Folge, die Bayern gingen in diesem lauf leer aus. Im weiteren Verlauf bauten die Stralsunder ihren Vorsprung immer weiter aus und waren noch vor den beiden Endläufen uneinholbar in Führung.

Ergebnisse Speedway-Bundesliga Olching vs. Stralsund:



1. MC Nordstern Stralsund, 51 Punkte: Daniel Kaczmarek 12, Eduard Krcmar 11, Adrian Cyfer 12, Kacper Gomolski 4, Lars Skupien 12, Mario Nidermaier N.



2. MSC Olching, 32 Punkte: Nicolai Klindt 11, Nicolas Covatti 1, Martin Smolinski 7, Valentin Grobauer 10, Daniel Gappmaier 3.



Bundesliga-Tabelle nach 1 Rennen:

1. Stralsund, 2 Matchpunkte, 51 Laufpunkte

2. Olching 0 / 32

3. Brokstedt 0 / 0

4. Güstrow 0 / 0