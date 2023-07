Bundesliga: Olching ist nach Sieg nicht mehr Letzter

Endlich hat es für das Speedway-Bundesligateam des MSC Olching mit einem Sieg auf der Heimbahn geklappt: Die Torros aus Güstrow wurden mit 48:36 Punkten deutlich geschlagen.

Am Anfang sah es so aus, als würde sich die Gastmannschaft des MC Güstrow den Weg nach oben sichern, doch bereits in Lauf 3 konnten die Gastgeber gleich- und im weiteren Verlauf des Rennens davonziehen. Den ersten 5:1-Sieg schafften Olchings schneller Däne Nicolai Klindt und der Pole Jakub Jamrog in Heat 4.

Der Wettkampf verlief spannend, mit wilden Überholmanövern und dennoch friedlich – lediglich Lauf 8 musste nach einem Fehlstart abgebrochen werden. Da keine Berührung des Startbands in der Grünlichtphase stattgefunden hatte, ließ der Schiedsrichter alle vier Fahrer erneut zu. Dann demonstrierten die beiden Güstrower Sandro Wassermann und Antoni Mencel Paarfahren in Perfektion, Olchings fleißiger Punktesammler Valentin Grobauer hatte nicht die geringste Chance, vorbeizukommen.

Einen Sturz gab es in Lauf 12 von Güstrows Wassermann, der zwar gleich wieder aufstehen konnte, aber für den Wiederholungslauf disqualifiziert wurde.

Güstrow hatte mit dem Finnen Timo Lahti und dem Dänen Tim Sörensen zwei erstklassige Punktesammler. Insgesamt war die Olchinger Mannschaft aber ausgeglichener, was die Gastgeber schließlich auf den obersten Treppchenplatz brachte.

Mit diesem deutlichen Heimsieg hat der MSC Olching den letzten Tabellenplatz verlassen und sich auf den zweiten Rang vorgearbeitet. Dass die Stralsunder führen, obwohl sie gleich viele Matchpunkte aber weniger Laufpunkte haben, liegt am seltsamen Reglement. Bei jedem Team werden alle erfahrenen Punkte addiert und anschließend die Punkte der Gegner abgezogen. Daraus ergibt sich eine Differenz, in welcher die Stralsunder (+27) besser abschneiden als die Olchinger (-7).

Ergebnisse Speedway-Bundesliga Olching vs. Güstrow:



MSC Olching, 48 Punkte: Jakub Jamrog 10, Nicolai Klindt 15, Valentin Grobauer 10, Martin Smolinski 8, Daniel Gappmaier 5, Julian Bielmeier N.



MC Güstrow Torros, 36 Punkte: Timo Lahti 14, Sandro Wassermann 2, Antoni Mencel 5, Tim Sörensen 14, Krzysztof Sadurski 1, Ben Ernst N.



Stand nach 7 Rennen:

1. Stralsund, 3 Rennen, 4 Matchpunkte, 139 Laufpunkte

2. Olching, 4 / 4 / 164 Laufpunkte

3. Güstrow, 4 / 4 / 157

4. Brokstedt 3 / 2 / 127