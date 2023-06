Bundesliga: Olching holt an der Ostsee Auswärtssieg

Bundesliga-Action in Stralsund

Erst im letzten Lauf sicherte sich der MSC Olching beim gastgebenden MC Nordstern Stralsund den Sieg in einer auf Augenhöhe geführten Begegnung in der deutschen Speedway-Bundesliga.

Drei Läufe vor Schluss lagen beide Mannschaften, die beide den Sieg verdient gehabt hätten, gleichauf. Dann jedoch gelang dem Olchinger Duo Jakub Jamrog mit seinem Landsmann Oskar Polis ein Doppelsieg, dem sie in der gleichen Reihenfolge im letzten Finallauf ein 5:1 folgen ließen. Vorher hatte Kevin Wölbert die Chancen der Strelasunder mit einem Laufsieg aufrechterhalten.

Die Bahn ließ viele Linien zu, die von den Fahrern zum Überholen genutzt wurden. So macht Bundesliga Spaß – nicht nur in der Ergebnistabelle war es eng, sondern auch in den Zweikämpfen der Sportler.

Zwar hatten die Gäste den besseren Start, als Jakub Jamrog, der Punktbester des Rennens wurde, siegte und Valentin Grobauer auf Platz 3 einlief, aber danach konnten sich die Nordsterne mit drei Laufsiegen, inklusive eines Doppelerfolgs, zunächst absetzen. Nach dem Stand von 15:9 Punkten gelang es dem MSC Olching schrittweise den Rückstand aufzuholen. Dennoch waren die Nordsterne immer dabei und konnten zwischenzeitlich auch wieder die Führung im Match übernehmen.

Anscheinend entwickelt sich der MSC Olching zum Team der zweiten Hälfte, denn schon bei ihrem Auftritt in Güstrow erzielten sie in der Endphase mehr Punkte als der Gastgeber. Nach der Sechs-Punkte-Führung der Stralsunder konnten die Gäste tatsächlich 36 Punkte einfahren, während die Hausherren nur auf 24 Zähler kamen. Mit diesem 45:39-Auswärtssieg verkürzen die Bayern ihren Rückstand in der Tabelle, die immer noch ein etwas verzerrtes Bild wiedergibt.

Das nächste Rennen bildet den Abschluss der ersten Hälfte dieser Serie – dann sind alle Teams dreimal gefahren. Am 2. Juli trifft der MC Nordstern Stralsund auf dem Holsteinring auf die gastgebenden MSC Brokstedt Wikinger. Beide Teams konnten am ersten Bundesliga-Wochenende hohe Erfolge einfahren, der Sieger dieser Begegnung wird die Tabellenführung übernehmen. Ob das eine Vorentscheidung in der Meisterschaftswertung wird, bleibt abzuwarten.

Ergebnisse Speedway-Bundesliga Stralsund vs. Olching:



MC Nordstern Stralsund, 39 Punkte: Szymon Szlauderbach 9, Kevin Wölbert 11, Daniel Kaczmarek 9, Eduard Krcmar 6, Lars Skupien 4, Mario Niedermeier N.



MSC Olching, 45 Punkte: Jakub Jamrog 17, Oskar Polis 7, Valentin Grobauer 2, David Bellego 11, Nicolas Covatti 8.



Bundesliga-Tabelle nach 5 Rennen:

1. Güstrow, 3 Rennen, 4 Matchpunkte, 121 Laufpunkte

2. Brokstedt, 2 / 2 / 92

3. Stralsund 2 / 2 / 90

4. Olching 3 / 2 / 116