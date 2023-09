Speedway-Bundesliga: Titelentscheidung ist vertagt

Obwohl Stralsund sein vorletztes Rennen in der Deutschen Speedway-Bundesliga zuhause deutlich gegen Güstrow verlor, bleiben die Nordsterne Tabellenführer. Showdown um die Meisterschaft ist am 2. Oktober.

Ein illuminierter Nordstern prangte am Stadioneingang und bildete zusammen mit dem unter Flutlicht gut gefüllten Paul-Greifzu-Stadion in Stralsund die prächtige Kulisse für das heiß ersehnte Meck-Pomm-Landesderby in der Speedway-Bundesliga.

Ein Kompliment geht an die Bahnpräparation, die die Basis für spannenden Sport bot, bei dem sich die Fahrer ausschließlich mit dem Gegner beschäftigen konnten. Am Ende der hoch elektrisierenden Begegnung Stralsund gegen Güstrow stand ein 35 zu 49, das Ergebnis in dieser Höhe wird weder dem gebotenen Sport noch der Qualität der beiden Teams gerecht.

Die MC Güstrow Torros starteten überraschend besser ins Rennen und konnten gleich den ersten Lauf mit einem Doppelsieg für sich entscheiden. Gleich dreimal gelang ihnen so ein Resultat und alle davon schon in der ersten Hälfte des Rennens. So hatten die Gäste bereits nach dem sechsten Lauf einen Vorsprung von 12 Punkten, der sich anschließend kaum noch änderte. Die Nordsterne entwickelten erst dann ihre Stärken und zeigten, dass sie ein Gegner auf Augenhöhe sind. Symptomatisch dafür steht der letzte Finallauf, als es Jonas Seifert-Salk gelang, dem an diesem Abend überragenden Timo Lahti den ersten Punkt abzuringen.

Von großer Bedeutung sind die jeweiligen Duelle der gleichen Positionen beider Mannschaften, was dazu führt, dass die Teamchefs die jeweilige Reihenfolge erst zum Meldeschluss veröffentlichen. Der Blick ins Ergebnis zeigt, dass diese Paarungen immer sehr deutlich ausgegangen sind. Während die Positionen 1 und 2 der Torros viele Punkte sammeln konnten, gelang dies bei den Nordsternen vor allen Matias Nielsen, der eine deutliche Verstärkung des Teams war, und seinem Landsmann Jonas Seifert-Salk. Einen großen Unterschied gab es auf der Position 5. Während beim letzten Heimrennen in Stralsund Lars Skupien stark auftrumpfte, konnte diesmal Youngster Adam Bednar für Güstrow viele Punkte holen und begeisterte mit seiner Fahrweise.

Jetzt steht das Resultat dieses ersten Landesderbys und beide Teams wissen, dass es am 2. Oktober zum großen Showdown um die Meisterschaft kommt. Auch nach der Niederlage haben die Titelverteidiger vom Strelasund die komfortablere Ausgangssituation, denn aufgrund der besseren Punktedifferenz reicht ihnen ein Unentschieden, um vor den Torros zu bleiben. Gibt es einen Sieger, ist dieser Deutscher Mannschaftsmeister 2023.

Ergebnisse Speedway-Bundesliga Stralsund vs. Güstrow:



MC Nordstern Stralsund, 35 Punkte: Szymon Szlauderbach 3, Kevin Wölbert 3, Matias Nielsen 13, Jonas Seifert-Salk 14, Lars Skupien 2.



MC Güstrow Torros, 49 Punkte: Timo Lahti 16, Jonas Jeppesen 11, Antoni Mencel 6, Peter Ljung 5, Adam Bednar 11.



Stand nach 10 von 12 Rennen:

1. Stralsund, 5 Rennen, 6 Matchpunkte, 212 Laufpunkte

2. Güstrow, 5 / 6 / 206

3. Olching, 5 / 5 / 206 Laufpunkte

4. Brokstedt 5 / 3 / 205