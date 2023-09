Bundesliga: Nord-Süd-Duell endet unentschieden

Mit dem Nord-Süd-Duell zwischen den MSC Brokstedt Wikingern und dem MSC Olching begann die entscheidende Phase der deutschen Speedway-Bundesliga.

Über die Bedeutung dieses Matches waren sich alle Beteiligten im Klaren und so gingen beide Teams hochmotiviert ins Rennen. Den besseren Start hatten die Brokstedter Wikinger, die vor heimischem Publikum mit einem Doppelsieg in Führung gingen. Anschließend zeigte sich mit zwei 3:3 und zwei 4:2, dass beide Teams ein Match auf Augenhöhe fuhren, bevor der MSC Olching seinerseits nach der Hälfte der Vorläufe mit einem Doppelsieg zum zwischenzeitlichen Gleichstand aufschließen konnte.

Im dritten Durchgang gelang es den Wikingern wieder einen Vorsprung von vier Punkten herauszufahren. Aber der MSC Olching, der sich in dieser Saison den Ruf erarbeitet hat, jeweils zum Ende des Rennens stärker zu werden, konnte zunächst mit Jakub Jamrog und Oskar Polis gegen Rene Bach und Mads Hansen, der bis dahin alle seine Läufe gewonnen hatte, auf zwei Zähler verkürzen.

Nahezu jeder Lauf war umkämpft und für die Ausgeglichenheit der Aufstellung beider Teams spricht, das viele Läufe unentschieden ausgingen. Oder wie im letzten Durchgang zu sehen, die Wikinger auf einen Doppelsieg der Olchinger mit einem eigenen Doppelschlag reagieren konnten.

Natürlich musste das Olchinger Teammanagement in den Finalläufen ins Risiko gehen und setzte genau die gleiche Kombination in Lauf 13. Auch hier gelang den beiden Polen ein 4:2 und so kam es beim Stand von 39 zu 39 zum Showdown im letzten Lauf. Dieser blieb bis zur Ziellinie spannend, denn David Bellego musste sich gegen die vehementen Angriffe von Mads Hansen bis zum letzten Meter verteidigen. So steht am Ende ein selten erreichtes Unentschieden im Ergebnisprotokoll.

Der Blick in die Tabelle zeigt, dass nun beide Teams beim Rückmatch am 8. Oktober in Olching gegeneinander um die bessere Platzierung in der Meisterschaft kämpfen, da die Wikinger mit zwei Matchpunkten und nur drei Laufpunkten-Differenz hinter den Bayern liegen. Um welche Plätze es dann geht, entschiedet sich in den vorher stattfindenden Begegnungen zwischen Stralsund und Güstrow.

Ergebnisse Speedway-Bundesliga Brokstedt vs. Olching:



MSC Brokstedt Wikinger, 42 Punkte: Mads Hansen 14, Rene Bach 8, Norbert Krakowiak 9, Claus Vissing 11, Oskar Hurysz 0.



MSC Olching, 42 Punkte: Jakub Jamrog 9, Oskar Polis 9, David Bellego 15, Valentin Grobauer 2, Mateusz Dul 7.



Stand nach 9 Rennen:

1. Stralsund, 4 Rennen, 6 Matchpunkte, 187 Laufpunkte

2. Olching, 5 / 5 / 206 Laufpunkte

3. Güstrow, 4 / 4 / 157

4. Brokstedt 5 / 3 / 205