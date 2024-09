Bundesliga: Nach dem ersten Finale ist alles offen 16.09.2024 - 09:30 Von SVG

© Quaschning Die beiden Teams fuhren auf Augenhöhe

Mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung gewannen die Stralsunder im eigenen Stadion das erste Finale zur Deutschen Speedway-Mannschaftsmeisterschaft und gehen mit einem Vorteil in den Rückkampf am 2. Oktober in Güstrow.