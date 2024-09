Vojens-GP im Livestream: Titel für Zmarzlik greifbar

Der vorletzte Grand Prix in Vojens kann die Entscheidung im Kampf um den Speedway-WM-Titel bringen, sodass Hochspannung garantiert ist. Wer nicht vor Ort ist, kann die Rennen im Livestream auf Discovery+ verfolgen.

Mit seinem Sieg beim Speedway-Grand-Prix in Riga hat Bartosz Zmarzlik sein Formtief mit zwei verpassten Finalteilnahmen in Cardiff und Breslau überwunden und sich einen Vorsprung von 17 Punkten erarbeitet.



An Vojens hat der Pole schlechte Erinnerungen: Im Vorjahr durfte er nicht mitfahren, weil er im Training mit der falschen Kombi ausgerückt war und deshalb gesperrt wurde.

Läuft im Staate Dänemark dieses Mal alles rund, könnte Zmarzlik (141 Punkte) seinen fünften Titelgewinn bereits vor der letzten Runde in Thorn (Torun) Ende des Monats klarmachen. Dazu muss er vier WM-Punkte mehr holen als sein nächster Verfolger Fredrik Lindgren, der derzeit 124 Zähler auf dem Konto hat. Und elf mehr als der Dritte Robert Lambert.

Bitter für das Heimpublikum ist, dass mit Mikkel Michelsen und Leon Madsen gleich zwei Stammfahrer ausfallen. Michelsen liegt als bester Däne auf dem fünften Gesamtrang, den er aber kampflos in den letzten beiden Events verlieren wird, da er nach seinem Sturz in Riga die Saison vorzeitig beenden musste. Nutznießer von Michelsens Pech dürfte Jack Holder werden, der derzeit fünf Punkte außerhalb der Top-Sechs liegt und den verletzten Michelsen aller Voraussicht nach aus den Qualifikationsplätzen für das kommende Jahr drängen wird.

Einen Tag vor der Veranstaltung in Vojens meldete sich auch Leon Madsen ab. Der 36-Jährige leidet an den Folgen seines Sturzes mit Holder in Riga und wird von seinem Landsmann Rasmus Jensen ersetzt, der ebenso wie Kim Nilsson (für Michelsen) über die Nachrückerliste ins Feld kommt. Maciej Janowski und Max Fricke sind für die verletzten Jason Doyle und Tai Woffinden dabei.

Für Deutschlands einzigen Grand-Prix-Teilnehmer Kai Huckenbeck sind die Top-6 der Weltmeisterschaft nicht mehr zu erreichen, bei den beiden verbleibenden Rennen in Vojens und Thorn möchte der 31-Jährige aber jeweils ins Halbfinale kommen und sich mit Top-Leistungen für eine permanente Wildcard 2025 empfehlen.

Der Event in Vojens startet am Samstag mit dem Qualifying um 15 Uhr, das Rennen beginnt um 19 Uhr. Beides wird in Deutschland im kostenpflichtigen Livestream von Discovery+ übertragen.

Stand nach 9 von 11 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 141 Punkte

2. Fredrik Lindgren (S), 124

3. Robert Lambert (GB), 117

4. Martin Vaculik (SK), 102

5. Mikkel Michelsen (DK), 101

6. Daniel Bewley (GB), 100

-------------------------------------------------

7. Jack Holder (AUS), 95

8. Dominik Kubera (PL), 78

9. Leon Madsen (DK), 76

10. Andzejs Lebedevs (LV), 61

11. Max Fricke (AUS), 56

12. Szymon Wozniak (PL), 55

13. Kai Huckenbeck (D), 54

14. Jason Doyle (AUS), 47

15. Jan Kvech (CZ), 36

16. Maciej Janowski (PL), 30

17. Tai Woffinden (GB), 23