Tai Woffinden: Keine Aussicht auf schnelles Comeback

Tai Woffinden erklärt seine Saison 2024 für beendet und wird in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten. Im Speedway-GP wird Maciej Janowski die letzten drei Events anstelle des Engländers fahren.

Anfang August meldete sich Tai Woffinden von den Speedway-GP in Cardiff und Breslau (Wroclaw) ab und gab nun bekannt, dass er 2024 nicht mehr aufs Bike zurückkehren wird. «Es tut mir leid Leute, meine Saison 2024 ist beendet», schrieb Woffinden unter ein Bild seines Ellenbogens, den er sich beim Grand Prix in Landsberg (Gorzow) Ende Juni vierfach brach. «Ich danke euch für eure Unterstützung.»

Woffinden, der vor Landsberg in sechs Grands Prix nie ins Halbfinale fuhr und sein bestes Resultat mit Platz 10 in Landshut erzielte, muss damit erneut auf eine permanente Wildcard für 2025 hoffen. Bei den Rennen in Riga, Vojens und Thorn (Torun) wird Maciej Janowski als Ersatz an den Start gehen.

Stand nach 8 von 11 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 121 Punkte

2. Fredrik Lindgren (S), 106

3. Robert Lambert (GB), 106

4. Mikkel Michelsen (DK), 101

5. Martin Vaculik (SK), 95

6. Jack Holder (AUS), 93

7. Daniel Bewley (GB), 84

8. Dominik Kubera (PL), 73

9. Leon Madsen (DK), 67

10. Andzejs Lebedevs (LV), 51

11. Szymon Wozniak (PL), 51

12. Jason Doyle (AUS), 47

13. Kai Huckenbeck (D), 46

14. Max Fricke (AUS), 42

15. Jan Kvech (CZ), 30

16. Tai Woffinden (GB), 23

17. Maciej Janowski (PL), 18

18. Patryk Dudek (PL), 12

19. Oskar Fajfer (PL), 6

20. Vaclav Milik (CZ), 4

21. Tom Brennan (GB), 4

22. Mateusz Czierniak (PL), 3

23. Norick Blödorn (D), 2

24. Matej Zagar (SLO), 2

25. Kim Nilsson (S), 1