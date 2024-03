Deutsche Meisterschaften: Orte & Termine stehen fest

Im Rottalstadion in Pocking findest die Speedway-DM statt

Acht Meistertitel werden im deutschen Bahnsport 2024 auf nationaler Ebene vergeben. Die erste Entscheidung fällt bereits am 1. Mai, der letzte Titel wird im Herbst ausgefahren.

In Deutschland werden in diesem Jahr vier nationale Meistertitel im Speedway sowie vier auf der Sand- und Grasbahn vergeben. Die DM auf Eis gibt es durch den Wegfall der Veranstaltung in Berlin-Wilmersdorf nicht mehr. Bei den aktuellen Entwicklungen ist fraglich, ob sich daran für 2025 etwas ändert.

In der Sommersaison sind mehrere Deutsche Meisterschaften geplant, der erste Titel wird im Speedway-Paar-Cup am 1. Mai in Brokstedt vergeben, bei dem sieben Teams dabei sind.

Die weiteren Titelentscheidungen im Speedway fallen im Zuge der Mini-Bundesliga zwischen dem MC Güstrow und dem MC Nordstern Stralsund in den Finalrennen im Herbst, die noch nicht terminiert sind.

Am 5. Juli wird in Güstrow der Deutsche Speedway-U21-Meister ermittelt, am 21. September richtet der MSC Pocking das Rennen um die Deutsche Speedway-Meisterschaft im Rottalstadion aus.

Auf der Langbahn wird es gleich zwei Kombiveranstaltungen geben: Auf der Grasbahn in Hertingen wird am 24. August die Deutsche Meisterschaft der Solisten sowie der Bahnpokal der Gespanne, die Meisterschaft der B-Lizenz, ausgetragen. Die Deutsche Meisterschaft der Gespanne und der Bahnpokal der Solisten sind zwei Wochen später am 8. September auf der Sandbahn des RSC Pfarrkirchen.

Speedway-DM:

1. Mai – Paar-Cup – Brokstedt

17. Mai & 8. Juni – Vorrunde Bundesliga – Güstrow, Stralsund

5. Juli – Finale U21 – Güstrow

21. September – Finale Senioren – Pocking

Noch offen – Finale Bundesliga – Güstrow & Stralsund

Langbahn-DM:

24. August – Solo & Bahnpokal Gespanne – Hertingen

8. September – Gespanne & Bahnpokal Solo – Pfarrkirchen