Landsberg-GP im Livestream: Mit Ockenga & Smolinski

Samstagabend um 19 Uhr wird im polnischen Landsberg (Gorzow) der fünfte Speedway-GP des Jahres gestartet und im kostenpflichtigen Eurosport-Player live und mit deutschem Kommentar übertragen.

Durch seine Hüft-OP ist Martin Smolinski zu einer Rennpause verdonnert. So kommt es, dass der 37-Jährige statt am Gashahn zu drehen inzwischen immer häufiger am Mikrofon zu hören ist. Im Livestream des ersten Rennens des German Speedway Masters an Fronleichnam in Olching bat Smoli im Fahrerlager seine Rennkollegen zum Interview vor die Kamera.

Am Samstagabend, 25. Juni, steht Smolinski Moderator Norbert Ockenga zur Seite, wenn ab 19 Uhr der fünfte Speedway-GP des Jahres aus Landsberg in Polen übertragen wird. Promoter Discovery Sports sendet das Rennen im kostenpflichtigen Eurosport-Player. Dort gibt es auch sämtliche Übertragungen auf Abruf, inklusive dem Qualifying vom Samstagnachmittag.



Ebenfalls sehenswert ist das Online-Format Pitwalk-TV von Norbert Ockenga, in dessen aktueller Ausgabe Smolinski zu Gast ist.

Gesundheitlich macht der Bayer Fortschritte, im Oktober will er nach eigenen Angaben wieder Rennen bestreiten. «Die Dinge des alltäglichen Lebens gehen wieder uneingeschränkt und ich kann mich endlich wieder schmerzfrei bewegen», erzählte Martin. «Bis ich jedoch wieder 100-prozentig rennfit bin, ist es noch ein langer Weg.»