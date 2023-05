Speedway-GP: Kai Huckenbeck ist in Teterow mit dabei

Kai Huckenbeck hat die Wildcard für den Speedway-Grand-Prix in Teterow am 10. Juni erhalten. Der Deutsche Meister Norick Blödorn und der Bayer Michael Härtel wurden als Bahnreserve nominiert.

Kai Huckenbeck wird wie im Vorjahr mit einer Wildcard beim deutschen Grand Prix starten. 2022 kam der Norddeutsche in Teterow mit einem Laufsieg bestens ins Rennen, und hatte nach drei Durchgängen mit sechs Punkten sämtliche Chancen auf den Einzug in die Halbfinals der besten acht. Eine Disqualifikation im vierten Durchgang und eine Nullrunde in seinem letzten Lauf machten die Hoffnungen zunichte, doch mit dem zehnten Rang schlug sich der 30-Jährige achtbar.

Huckenbecks Saison fand im vergangenen Jahr nach einem schweren Sturz beim Bundesligafinale in Stralsund ein jähes Ende, inzwischen hat er sich von seiner Verletzung gut erholt: Seit Saisonbeginn zeigt Huckenbeck konstant solide Leistungen und war für den AC Landshut in den letzten Rennen mit zweistelliger Punkteausbeute stets eine Stütze.

Als Reservisten wurden für Teterow der Deutsche Meister Norick Blödorn und der Bayer Michael Härtel nominiert.



Der Kartenvorverkauf für den Grand Prix läuft weiterhin, neben verfügbaren Familien-Paketen erhalten ADAC-Mitglieder Sonderrabatte auf Tickets.