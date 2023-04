Kroatien-GP: Doyle patzte – Traumstart für Zmarzlik

Bereits im Qualifying war Bartosz Zmarzlik der Schnellste. Im Grand Prix in Gorican hatte der Speedway-Weltmeister einen Auftakt nach Maß, nachdem der Australier Jason Doyle im Finale gestürzt war.

Vor dem Rennstart hatte es in Gorican geregnet. Damit waren die Bahnverhältnisse nicht optimal, aber dennoch konnte das gesamte Rennen durchgezogen werden. Nach einem Sieg im Auftaktlauf fuhr Bartosz Zmarzlik im zweiten Durchgang ins Startband und wurde ausgeschlossen. «Als ich in diesem Moment an Startplatz 3 dachte, wollte ich einen richtig guten Start hinlegen», blickte der 28-Jährige zurück. «Aber danach hat sich nichts geändert. Ich war sehr ruhig. Ich habe nur auf meinen nächsten Lauf gewartet, damit ich mein Bestes geben kann.»

Trotz der Disqualifikation kam der Weltmeister in den Vorläufen auf 10 Punkte und somit sicher in die Halbfinals. Dieses gewann er, ehe er auch im Finale erfolgreich war. «Ich bin sehr glücklich», hielt Zmarzlik fest. «Es war ein hartes Wochenende für mich. Bei uns hat nicht alles optimal funktioniert, aber danke an meine Jungs, dass sie so gute Arbeit geleistet haben. Ich habe es ins Finale geschafft, im Finale fühlte ich mich viel besser.»

Im Finale kam der Australier Jason Doyle gut vom äußeren Startplatz weg, stürzte dann jedoch Mitte der ersten Kurve in Führung liegend und war somit raus. Den zweiten Platz erreichte der Brite Robert Lambert, der nach den ersten vier Durchgängen die Wertung angeführt hatte und auch eine Null-Punkte-Fahrt verschmerzen konnte. Erst im letzten Durchgang machte Fredrik Lindgren seinen Einzug in die Halbfinalläufe der Top-Acht klar und schaffte aus dem zweiten Halbfinale den Sprung ins Finale und dort auf Platz 3.

Weit unter ihren Möglichkeiten fuhren in Gorican der dänische Vizeweltmeister Leon Madsen und der WM-Dritte des Vorjahres, Maciej Janowski, die auf den Plätzen 13 und 14 strandeten, und somit bereits im ersten Grand Prix ins Hintertreffen gegenüber Zmarzlik gerieten.

Ergebnisse Speedway-GP Gorican/HR:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 20 WM-Punkte/10 Vorlaufpunkte

2. Robert Lambert (GB), 18/11

3. Fredrik Lindgren (S), 16/8

4. Jason Doyle (AUS), 14/10

5. Tai Woffinden (GB), 12/11

6. Mikkel Michelsen (DK), 11/9

7. Dan Bewley (GB), 10/10

8. Martin Vaculik (SK), 9/8

9. Jack Holder (AUS), 8/8

10. Max Fricke (AUS), 7/8

11. Patryk Dudek (PL), 6/7

12. Anders Thomsen (DK), 5/5

13. Leon Madsen (DK), 4/4

14. Maciej Janowski (PL), 3/4

15. Kim Nilsson (S), 2/4

16. Matej Zagar (SLO), 1/3

17. Nick Skorja (SLO), 0/0



Halbfinale 1: 1. Jason Doyle, 2. Robert Lambert, 3. Mikkel Michelsen, 4. Martin Vaculik



Halbfinale 2: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Fredrik Lindgren, 3. Tai Woffinden, 4. Dan Bewley



Finale: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Robert Lambert, 3. Fredrik Lindgren, 4. Jason Doyle S.



Ergebnis entspricht dem WM-Stand