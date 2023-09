Cardiff-GP im Livestream – Lindgren Erster im Quali

Bereits zum 21. Mal gastiert der Speedway-Grand-Prix auf der temporären Bahn in Cardiff. Im Qualifying am Freitagnachmittag fuhr der Schwede Fredrik Lindgren die schnellste Zeit.

Da in Cardiff auf einer temporären Bahn gefahren wird, wurde das Qualifying für den Grand Prix von Großbritannien bereits am Freitag ausgetragen. Mit 13,243 Sekunden war der Schwede Fredrik Lindgren 0,096 Sekunden schneller als der Brite Robert Lambert, der mit Kim Nilsson die zweitschnellste Zeit hinlegte. Lindgren wählte mit Startnummer 13 die Ausgangslage, die im zweiten und dritten Durchgang den inneren Startpatz garantiert, während Lambert von Nummer 12 ins Rennen geht, mit der er in den letzten beiden Durchgängen von Blau losfahren darf. Kim Nilsson mit Nummer 5 wird im ersten und letzten Durchgang von Rot starten.

Mit dem neunten Rang im Qualifying meldete sich Jack Holder zurück, der sich im World-Cup in Breslau (Wroclaw) verletzt hatte. Während der Australier zurückkehrt, fehlt Anders Thomsen nach seinem Crash in Riga. Für ihn wird erneut der Lette Andzejs Lebedevs dabei sein, der zuletzt für Jack Holder einsprang.

Der Grand Prix aus Cardiff, bei dem vor Ort mit einer großen Fan-Zone und einem umfassenden Rahmenprogramm rund ums Stadion eine besondere Atmosphäre herrscht, startet bereits um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit und wird auf Discovery per Livestream übertragen. Dieser beginnt mit Vorberichten bereits um 17:30 Uhr MEZ, den deutschen Kommentar liefert Norbert Ockenga.

Ergebnisse Qualifying Speedway-GP Cardiff/GB:

1. Fredrik Lindgren (S), 13,243 Sekunden

2. Robert Lambert (GB), 13,339

3. Kim Nilsson (S), 13,339

4. Mikkel Michelsen (DK), 13,346

5. Tai Woffinden (GB), 13,354

6. Martin Vaculik (SK), 13,361

7. Steve Worrall (GB), 13,374

8. Dan Bewley (GB), 13,383

9. Jack Holder (AUS), 13,420

10. Bartosz Zmarzlik (PL), 13,438

11. Leon Madsen (DK), 13,469

12. Maciej Janowski (PL), 13,467

13. Jason Doyle (AUS), 13,469

14. Patryk Dudek (PL), 13,476

15. Anders Rowe (GB), 13,531

16. Andzejs Lebedevs (LV), 13,579

17. Max Fricke (AUS), 13,589

18. Jason Edwards (GB), 13,649