Speedway-GP Vojens: Kai Huckenbeck rückt nach

Beim dänischen Speedway-Grand-Prix in Vojens wird mit Kai Huckenbeck auch ein Deutscher im Feld sein. Der 30-Jährige und der Tscheche Jan Kvech werden die verletzten Tai Woffinden und Maciej Janowski ersetzen.

Als dritter Stand-by-Fahrer wurde Kai Huckenbeck für den Speedway-GP 2023 nominiert und steht parat, um im Ernstfall ins Feld nachzurücken. Nachdem Anders Thomsen sich in Riga verletzt hatte und seitdem vom Letten Andzejs Lebedevs ersetzt wird, werden nun weitere Piloten gebraucht.

Tai Woffinden verletzte sich bei seinem Sturz in Cardiff an der Hand und wird nicht rechtzeitig fit zum dänischen Grand Prix in Vojens am kommenden Samstag. Für den Briten wird der Tscheche Jan Kvech nachrücken. Am vergangenen Sonntag verletzte sich zudem noch Maciej Janowski, dem am Start der Kupplungszug riss und das Motorrad mit ihm durchging. Beim Sturz auf den Rücken wurde der Pole vom Bike getroffen, der sich dabei einen Knochenbruch im Fuß zuzog. Für Janowski kommt Huckenbeck zum Einsatz. Der Norddeutsche war in diesem Jahr bereits als Wildcard-Fahrer in Teterow dabei, kam in diesem mit drei Punkten jedoch nur auf den letzten Platz.

Durch seine Teilnahme am Grand Prix in Vojens wird Huckenbeck die Deutsche Speedway-Meisterschaft verpassen, die zeitgleich in Güstrow stattfindet.