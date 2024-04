Speedway-GP: Livestream vom WM-Auftakt in Gorican

Das Warten hat ein Ende: In Kroatien findet am Samstagabend der erste Speedway-Grand-Prix 2024 statt. Das Qualifying und das Rennen mit deutscher Beteiligung sind auf Discovery+ live im Stream zu sehen.

Der erste von insgesamt elf Speedway-Grands-Prix 2024 findet am 27. April im kroatischen Gorican statt, wo zum dritten Mal in Folge die Saison eröffnet wird. Los geht es am Samstagnachmittag mit dem Qualifying (14:55 Uhr), anhand dessen Ergebnis die Fahrer ihre Startplätze für das Rennen (Start 18:55 Uhr) am Samstagabend wählen dürfen. Sowohl im Qualifying als auch im Rennen wird Discovery+ live dabei sein; die Fans haben neben der regulären Übertragung die Option, sich in die Boxen der Fahrer und andere Kameraeinstellungen einzuklinken.

Zum zweiten Mal in der Geschichte des Speedway-GP wird mit Kai Huckenbeck ein Deutscher fix dabei sein, nachdem er eine Wildcard für 2024 erhalten hat. «Ich bin sehr aufgeregt und glücklich, ein Teil des Grand Prix zu sein», freut sich der 31-Jährige. Neben dem Werlter wird in Kroatien auch Marius Hillebrand dabei sein, der Schwabe wurde als zweiter Reservist eingeladen. Die Wildcard erhielt Matej Zagar, erste Reserve ist Matic Ivacic.

Favorit auf den Titel ist Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik: Bereits in der Saisonvorbereitung zeigte sich der Pole in Frühform, in zwei Rennen zur polnischen Liga war er mit satter Punkteausbeute schnell unterwegs.

«Man versucht immer etwas zu verändern und mit Kleinigkeiten nach vorne zu kommen», so Zmarzlik. Dass er mit einem weiteren WM-Titel mit dem legendären Ove Fundin mit fünf gleichziehen würde und in der Folge gar Rekordweltmeister (Tony Rickardsson mit 6 Titeln), werden könnte, kümmert den inzwischen vierfachen Champion nicht: «Ich schaue nicht auf Rekorde und will einfach der Beste sein. Nach der Saison kann ich dann schauen, wie sie lief. Und am Ende meiner Karriere kann ich schauen, was ich erreicht habe. Ich setze mich nicht unter Druck, dass ich Rekordweltmeister werden muss.»



Line-up Speedway-GP 2024:

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)

Mikkel Michelsen (DK)

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)

Daniel Bewley (GB)

Tai Woffinden (GB)

Kai Huckenbeck (D)

Dominik Kubera (PL)

Andzejs Lebedevs (LV)