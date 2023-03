Speedway-Paar-Cup Herxheim: Wer hat das beste Duo?

Am Sonntag, 2. April, wird mit dem DMSB Speedway-Paar-Cup der erste von drei nationalen Titeln in Herxheim vergeben. Eine One-Man-Show wird nicht zum Erfolg führen.

Das Bahnsportjahr 2023 wirft seine Schatten voraus, als erstes Highlight wird in Herxheim der Speedway-Paar-Cup ausgetragen. Sieben Vereine haben ihre Teams für das Rennen am kommenden Sonntag benannt, diese werden in 21 Läufen in direkten Duellen mit je zwei Fahrern auf der Bahn gegeneinander antreten. Da alle Punkte zusammengezählt werden, gilt es für die Fahrer eines Teams, möglichst gut auf der Strecke zusammenzuarbeiten. Unterstrichen wird die Wichtigkeit des Paarfahrens durch den Modus: Statt wie üblich 3-2-1-0 Punkte erhalten die Fahrer 4-3-2-0, sodass entscheidend ist, beide Fahrer eines Teams in die Punkte zu bekommen. Ein zweiter und dritter Platz sind mehr wert als ein Sieg und ein letzter Platz.

Im Vorjahr siegte die Auswahl des MSC Cloppenburg beim Paar-Cup in Leipzig mit Lukas Fienhage, Jonny Wynant und Michael Härtel. Die Norddeutschen gehören auch 2023 zum Favoritenkreis, auch wenn Fienhage aufgrund anderer Verpflichtungen nicht dabei ist. Für ihn wird René Deddens fahren, der 2022 Dritter bei der Deutschen Meisterschaft in Herxheim wurde.

Auch der Deutsche Meister Norick Blödorn wird wieder nach Herxheim kommen und für den MSC Abensberg auf Punktejagd gehen.

Zu den Favoriten auf den Titel gehört die Auswahl des MSC Olching: Mit Martin Smolinski, der 2013 bei der Paar-Europameisterschaft in Herxheim Gold für Deutschland gewann, haben die Bayern einen der besten deutschen Speedwayfahrer der letzten Jahre. Valentin Grobauer ist eine starke Nummer 2.

Die MSV Herxheim stellt mit dem erfahrenen Max Dilger und dem jungen Erik Bachhuber ein ausgeglichenes Duo, welches das Zeug hat, um die Podestplätze mitzufahren.

Bevor es mit dem Rennen um den DMSB-Paar-Cup ab 14 Uhr im Herxheimer Oval rundgeht, gehört die Bahn dem Nachwuchs. Am Vormittag wird ab 9.50 Uhr ein Rennen um den Bayern-Cup ausgetragen, in dessen Rahmen die Teilnehmer am Paar-Cup trainieren. Bereits am 1. April wird ab 9 Uhr auf der Herxheimer Speedwaybahn ein Trainingslehrgang mit Instruktor Max Dilger stattfinden. Ihm werden Mentaltrainer Markus Schmidt und Physiotherapeut Lukas Dudenhöfer zur Seite stehen.

Terminübersicht Speedway Herxheim:



Samstag, 1. April, 9 Uhr: Trainingslehrgang auf der Speedwaybahn – Eintritt frei



Sonntag, 2. April, ab 9 Uhr Training, 9.50 Uhr Rennstart Bayern-Cup, 13.20 Uhr Fahrervorstellung, 14 Uhr Beginn Hauptrennen



Eintrittspreise: Erwachsene 15 €, Jugendlich 13 bis 17 Jahre 8 €, bis 12 Jahre Eintritt frei

Line-up DMSB Speedway-Paar-Cup Herxheim:

AC Landshut (AC Landshut Devils): Sandro Wassermann, Julian Bielmeier

MSC Nidda (Nidda Crocodiles): Celina Liebmann, Mirko Wolter

MSC Cloppenburg (Fighters): René Deddens, Jonny Wynant, Michael Härtel

MSC Abensberg (Die Babonen): Norick Blödorn, Maximilian Troidl, Patricia Erhart

MSC Dohren: Marlon Hegener, Timo Wachs, Fabian Wachs

MSC Olching: Martin Smolinski, Valentin Grobauer

MSV Herxheim (Drifters): Max Dilger, Erik Bachhuber