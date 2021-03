Speedway-Team-Cup: Nächster Bundesligist steigt ein!

Der Team-Cup, den die Speedway Veranstalter Gemeinschaft (SVG) selbst organisiert, nimmt für die Saison 2021 weitere Konturen an und wächst um ein zusätzliches Team.

Die Planungen für den Speedway-Team-Cup 2021 schreiten voran. Nachdem kürzlich die Kader der bis dahin sechs fixen Teams veröffentlicht wurden, folgen nun die Rennpaarungen und es kann außerdem Zuwachs vermeldet werden.



Der MC Nordstern Stralsund kommt als siebtes Team hinzu. So wird ein Rennplan möglich, in dem jedes Team zweimal auf die gegnerischen sechs Mannschaften trifft. Im Team-Cup, ursprünglich der Unterbau der Bundesliga, treffen an einem Renntag vier statt zwei Teams aufeinander und in jedem Lauf steht ein Fahrer aus jedem Team am Startband.

Mit dem Einstieg des MC Nordstern Stralsund sind inzwischen alle fünf Teams aus der letzten Bundesliga-Saison 2019 in anderen Ligen aktiv, was für 2021 bedeuten dürfte, dass es nach 2020 erneut keine Bundesliga geben wird. Während die DMV White Tigers Diedenbergen, der MSC Brokstedt und nun auch der MC Nordstern Stralsund im Team-Cup antreten, starten der AC Landshut und die Wölfe Wittstock in der polnischen Liga.



Der erste Termin im sieben Rennen umfassenden Kalender des Team-Cups ist Mitte April in Cloppenburg geplant. Die hinzukommenden Stralsunder planen ihr Rennen für den 10. Juli.

Die Auslosung ergab folgende Paarungen:



17. April: MSC Cloppenburg Fighters, MC Güstrow Torros, DMV Black Forest Eagles Berghaupten, MC Nordstern Stralsund.



1. Mai: Brokstedt Wikinger, DMV Black Forest Eagles, MSC Cloppenburg Fighters, MSC Olching.



3. Juni: MSC Olching, DMV White Tigers Diedenbergen, MC Nordstern Stralsund, MSC Cloppenburg Fighters.



10. Juli: MC Nordstern Stralsund, Brokstedt Wikinger, DMV White Tigers Diedenbergen, DMV Black Forest Eagles.



22. August: DMV White Tigers Diedenbergen, MSC Cloppenburg Fighters, Brokstedt Wikinger, Güstrow Torros.



28. August: DMV Black Forest Eagles, MSC Olching, Güstrow Torros, DMV White Tigers.



12. September: Güstrow Torros, MC Nordstern Stralsund, MSC Olching, Brokstedt Wikinger

Vorläufige Team-Aufstellungen:



MSC Cloppenburg Fighters: René Deddens, Lukas Fienhage, Jonny Wynant, Ben Iken, Max Streller.



MSC Olching: Valentin Grobauer, Michael Härtel, Erik Bachhuber, Patrick Hyjek.



DMV Black Forest Eagles Berghaupten: Max Dilger, Daniel Spiller, Celina Liebmann, Mario Häusl, Fabian Wachs, Tom Finger.



DMV White Tigers Diedenbergen: Sandro Wassermann, Leon Krusch, Steven Mauer, Lukas Wegener, Marlon Hegener, Julian Bielmeier.



Brokstedt Wikinger: Tobias Busch, Stephan Katt, Norick Blödorn, Birger Jähn, Mattis Möller, Timo Wachs, Louis Ruhnke, Tom Meyer.



Güstrow Torros: Lukas Baumann, Faser Bowes, Ben Ernst, Jacob Femerling, Nick Colin Haltermann, Manuel Rau, Lukas Rath, Max Schwinkendorf, Bruno Thomas.



MC Nordstern Stralsund: Dominik Möser, Patricia Erhart, Leon Arnheim, Marius Hillebrand, Fynn-Ole Schmietendorf.