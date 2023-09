Speedway-Team-Cup: DMV White Tigers holen den Titel

Die DMV White Tigers des MSC Diedenbergen haben den Speedway-Team-Cup, den Unterbau der deutschen Bundesliga, gewonnen. Zum Triumph reichte den Hessen der dritte Rang beim Abschlussrennen in Olching.

Mit nur vier Teams begann der Speedway-Team-Cup 2023 mit einem Heimsieg des MSC Cloppenburg Ende April. Die White Tigers des MSC Diedenbergen hielten mit dem zweiten Platz gut mit und konnten sich im Juli mit dem Heimsieg sowie dem Auswärtssieg in Berghaupten in eine glänzende Ausgangsposition für das Saisonfinale in Olching bringen. Mit acht Matchpunkten hatten sie bereits eine Hand am Pott – nur mit einem letzten Platz und dem Sieg des MSC Cloppenburg hätte Diedenbergen den Titel noch verlieren können.

In Olching musste Diedenbergen ab dem dritten Durchgang ohne Lukas Wegener (Sturz) auskommen, die Hessen konnten mit dezimiertem Kader aber den dritten Rang retten. Da die Fighters des MSC Cloppenburg Letzte wurden, war ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen.

Im Duell um den Sieg konnte die Auswahl des MSC Olching, der einzige Club, der in Deutschland an der Bundesliga und dem Team-Cup teilnimmt, mit neun Punkten Vorsprung die Black Forest Eagles auf den zweiten Rang verweisen. Im Gesamtklassement schafften die Olchinger damit sogar noch den Sprung auf den zweiten Platz.

Ergebnisse Speedway-Team-Cup Olching:



1. MSC Olching, 39 Punkte: Valentin Grobauer 13, Erik Bachhuber 11, Patrick Hyjek 4, Kacper Cymerman 11

2. Black Forest Eagles Berghaupten, 30 Punkte: Krzysztof Sadurski 10, Celina Liebmann 5, Mario Häusl 6, Tim Widera 9

3. DMV White Tigers Diedenbergen, 26 Punkte: Sandro Wassermann 8, Marius Hillebrand 9, Lukas Wegener 1, Levin Cording 8

4. MSC Cloppenburg Fighters, 25 Punkte: René Deddens 11, Jonny Wynant 5, Marlon Hegener 7, Carl Wynant 2



Endstand:

1. DMV White Tigers Diedenbergen, 9 Matchpunkte, 134 Laufpunkte

2. MSC Olching, 6 / 128

3. MSC Cloppenburg Fighters, 5 / 122

4. Black Forest Eagles Berghaupten, 4 / 96