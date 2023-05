GP-Qualis: Australische Siege, Smolinski im Challenge

Jason Doyle und Jack Holder haben die Qualifikationsrennen für den Speedway-GP 2024 in Abensberg und Debrezin gewonnen. Nachrücker Martin Smolinski schaffte es als einziger Deutscher in den Challenge.

Der Speedway-Grand-Prix-Challenge in Schweden findet mit deutscher Beteiligung statt, nur Martin Smolinski kam in Abensberg durch. Ursprünglich war der Bayer als erste Bahnreserve nominiert, rutschte dann aber für den Österreicher Sebastian Kössler ins Feld und nutzte die Chance. Im ersten Lauf unterlag Smolinski Ex-Weltmeister Jason Doyle und GP-Fahrer Kim Nilsson. In den verbleibenden vier Durchgängen holte der Olchinger elf von zwölf Punkte und machte mit seinem Sieg im 18. Lauf einen Platz in den Top-Vier und damit die Qualifikation für den Challenge perfekt.

Den Sieg in Abensberg eroberte der Australier Doyle, der über den Challenge seinen Platz im Grand Prix 2024 auf sportlichem Weg absichern möchte. Um den zweiten Platz musste ein Stechen zwischen drei Punktgleichen entscheiden, die bereits für den Challenge qualifiziert waren. Der Pole Przemyslav Pawlicki sicherte sich den zweiten Gesamtrang vor dem Franzosen Dimitri Bergé und Smolinski.

Norick Blödorn und Kevin Wölbert fuhren ein solides Rennen; während Blödorn mit fünf von sechs Punkten stark in die Veranstaltung startete, musste Wölbert bereits im ersten Durchgang mit einem Nuller einen Dämpfer hinnehmen. Blödorn schloss den Renntag auf dem siebten, Wölbert auf dem achten Rang ab.

Im ungarischen Debrezin (Debrecen) versuchte Kai Huckenbeck sein Ticket für den Challenge zu lösen. Dem Norddeutschen sprang im ersten Lauf in Führung liegend vor Lebedevs in Runde 3 die Primärkette ab, was eine Nullrunde bedeutete. Mit neun Punkten kam Huckenbeck letztlich auf den siebten Rang, ohne den Ausfall wäre er im Stechen um einen Qualiplatz gestanden. Den Sieg sackte nach einem Dreierstechen Jack Holder vor Andzejs Lebedevs und Michael Jepsen Jensen ein. Den vierten Qualifikationsrang eroberte Jacob Thorssell, der als einziger Schwede in den Challenge am 19. August einzog, wodurch keine Wildcard an einen schwedischen Fahrer vergeben werden muss.

Ergebnisse Qualifikationsrennen für den Speedway-GP 2024:



Abensberg/D:



Qualifiziert für den GP-Challenge:

1. Jason Doyle (AUS), 13 Punkte

2. Przemyslaw Pawlicki (PL), 12+3

3. Dimitri Bergé (F), 12+2

4. Martin Smolinski (D), 12+1

Ausgeschieden:

5. Mads Hansen (DK), 11

6. Kim Nilsson (S), 10

7. Norick Blödorn (D), 9

8. Kevin Wölbert (D), 8

9. Eduard Krcmar (CZ), 7

10. Jevgenijs Kostigovs (LV), 7

11. Rohan Tungate (AUS), 7

12. Chris Harris (GB), 5

13. Mika Meijer (NL), 3

14. Glenn Moi (N), 2

15. Valentin Grobauer (D), 1

16. Giovanni Manzares (USA), 1

17. Nicolo Percotti (I), 0



Debrezin/H:



Qualifiziert für den GP-Challenge:

1. Jack Holder (AUS), 13+3 Punkte

2. Andzejs Lebedevs (LV), 13+2

3. Michael Jepsen Jensen (DK), 13+A

4. Jacob Thorssell (S), 12

Ausgeschieden:

5. Adam Ellis (GB), 11

6. Janusz Kolodziej (PL), 9

7. Kai Huckenbeck (D), 9

8. Antti Vuolas (FIN), 8

9. Petr Chlupac (CZ), 8

10. Andreas Lyager (DK), 6

11. Marko Levishyn (UA), 6

12. Norbert Magosi (H), 5

13. Timi Salonen (FIN), 4

14. Roland Kovacs (H), 2

15. Andrei Popa (RO), 1

16. Mark Barany (H), 0

17. Richard Füzesi (H), 0