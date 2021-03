Bahrain: Beeindruckendes Gedenken an Walter Lechner 30.03.2021 - 15:25 Von Gerhard Kuntschik

Sportwagen © Lechner Racing Walter jun. (links) und Robert mit BIC-CEO Scheich Salman bin Isa Al Khalifa © Lechner Racing Startaufstellung-Gedenkminute mit den Wolffs und Sherif Al Mahdy, kaufmä#nn. Direktor BIC © Lechner Racing Rennen mit Güven (99) in Führung Zurück Weiter

Am Wochenende fand das Saisonfinale der Porsche Sprint Challenge Middle East in Bahrain statt. Der Lauf am Sonntag wurde als Memorial Race im Gedenken an den im Dezember 2020 verstorbenen Walter Lechner sen. ausgetragen.