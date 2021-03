Knaller: Mamba auch als Audi R8 im ADAC GT Masters

Das Team Montaplast by Land-Motorsport hat die Besatzung für den zweiten Audi R8 LMS bekannt gegeben. Christopher Haase und Luca-Sandro Trefz sitzen am Steuer. Das Fahrzeug kommt im Mamba-Design daher.

Schon seit etlichen Jahren ist Mann-Filter als Sponsor im Motorsport unterwegs. Zuletzt waren die Fahrzeuge der Ludwigsburger Firma stets im gelb-grünen Mamba-Design unterwegs und erinnerten dabei an eine Schlange. Im ADAC GT Masters wurden die Mambas von HTP eingesetzt. Als Fahrzeug diente der Mercedes-AMG GT3. Doch in der Saison 2021 gibt es nun auch einen Audi R8 LMS im Mamba-Look. Dieser wird von Montaplast by Land-Motorsport an den Start gebracht.

«Mann-Filter ist durch den Einsatz der Mamba ein etablierter Name in der Serie», erklärt Teamchef Wolfgang Land. «Der Auftritt ist professionell und durchdacht. Wir sind stolz, dass Mann-Filter Teil unseres Teams wird und besonders gespannt bin ich darauf, unseren Audi als Mamba zu sehen.»

Am Steuer teilen sich Christopher Haase und Luca-Sandro Trefz die Arbeit. Haase ist der erste Champion des ADAC GT Masters überhaupt und seit einiger Zeit auch offizieller Fahrer von Audi Sport. «Mit Erfahrung und einer gesunden Portion Ehrgeiz am Steuer wollen wir diese vielversprechende Ausgangslage 2021 in Erfolge ummünzen», meint Haase.

Sein Teamkollege Luca Trefz war 2019 und 2020 noch in der ADAC GT4 Germany unterwegs. 2019 steuerte er einen Mercedes-AMG GT4 von Leipert Motorsport; 2020 dasselbe Modell von HTP-Winward – beide Male war sein GT4-Fahrzeug in Mann-Filter-Farben beklebt und bekam so den Spitznamen Mini-Mamba verliehen. 2021 wechselt Trefz nun ins größere ADAC GT Masters.

«Seit ich 15 bin, bin ich ein Fan von Land-Motorsport», blickt er auf seinen neuen Rennstall. «Ich freue mich sehr, zu dieser erfolgreichen Mannschaft zu gehören und darauf, das Steuer mit einem starken Teamkollegen zu teilen.» Neben dem Audi wird auch weiterhin ein Mercedes-AMG GT3 im Mamba-Look im ADAC GT Masters starten. Der Wagen wird von Mann-Filter Team Landgraf – HTP WWR eingesetzt und von Maximilian Buhk und Raffaele Marciello gefahren.

Montaplast by Land-Motorsport geht auch 2021 wieder mit zwei Audi R8 LMS ins ADAC GT Masters. Das zweite Fahrzeug pilotieren Christopher Mies und Ricardo Feller. Saisonstart des ADAC GT Masters ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben.