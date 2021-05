Kurt und Reni Ahrens: Was für ein Jubiläum

Großer Crash, großes Glück: Im April 1970 schrammte Ahrens bei Testfahrten im Porsche 917 am Tod vorbei

Heute kann ich endlich wieder mal was Erfreuliches vermelden. Der ehemalige Top-Formel 2-Pilot und Porsche-Werksfahrer Kurt Ahrens und seine Frau Reni feiern heute am 10. Mai 2021 ihre Diamanten-Hochzeit.

Das sind mal eben 60 Jahre gemeinsam durch Leben – was für ein Jubiläum. Lieber Kurt und liebe Reni, neben der Großfamilie (2 Töchter, 2 Söhne samt aller Enkel und Verwandten) gratuliert auch die Rennsport-Fangemeinde sehr herzlich.

Möge der heutige Tag nicht nur unvergesslich bleiben, sondern auch Auftakt für die nächsten gesunden Jahre sein, damit es noch für die Eiserne (65) oder gar die Gnaden-Hochzeit (70) reicht.

Übrigens – dass Kurt diesen Jubeltag bei guter Gesundheit erleben kann, ist in der Rückschau auf einen gewissen Vorfall vor 51 Jahren auf dem VW-Testgelände in Ehra-Lessien nicht grad selbstverständlich.

Damals hat er bei Testfahrten einen Porsche 917 in seine Einzelteile zerlegt und diesen Horrorcrash wie durch ein Wunder mit lediglich ein paar Blessuren überlebt. Und ein paar Wochen später stand «Kurtchen» schon wieder als Sieger des 1000 km-Rennens am Ring zusammen mit Vic Elford auf dem Podium. Eine an Siegen und sonstigen Ereignissen reiche Rennfahrer-Karriere, für deren ausführliche Schilderung man viel mehr Platz als diesen hier zur Verfügung stehenden bräuchte.

Für heute nur so viel: Gratulation Euch Beiden und liebe Grüße nach Sassenburg bei Gifhorn.