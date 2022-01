Neuer Rennwagen: Ford baut den Mustang GT3 für 2024

Noch verdeckt: Ford will noch nicht zeigen, wie der Mustang GT3 aussehen könnte

Die amerikanische Marke Ford hat im Vorfeld zu den 24h von Daytona verkündet, dass für die Saison 2024 ein neuer Mustang GT3 entwickelt wird. Das Fahrzeug soll dann auch für Kundenteams zur Verfügung stehen.

Die internationale GT3-Klasse ist weiter am boomen. Insgesamt sind dort aktuell Fahrzeuge von 13 Marken vertreten. Und nun kommt noch eine weitere hinzu. Denn Ford hat bestätigt, eine GT3-Version des Mustang aufzulegen. «Der Mustang wurde von Anfang an für Rennen geboren und wir freuen uns, die GT3-Version vorzustellen, um gegen einige der größten Hersteller der Welt anzutreten», erklärt Mark Rushbrook, der Global Director von Ford Performance Motorsports. «Mit 58 Jahren weltweiter Tradition im Langstreckenrennsport, einschließlich NASCAR und australischer Supercars, sind wir heute bereit, den Mustang auf die nächste Stufe zu bringen.»

Entwickelt wird der Mustang GT3 zusammen mit Multimatic. Die kanadische Firma war bereits Partner, als Ford von 2016 bis 2019 in der GTE-Klasse mit dem Ford GT antrat und gleich im ersten Jahr den Klassensieg bei den 24h von Le Mans holte. «Wir haben eine lange und großartige Arbeitsbeziehung miteinander - sowohl auf den höchsten Ebenen des professionellen Sportwagenrennsports als auch bei der Entwicklung von wettbewerbsfähigen Rennprogrammen und Fahrzeugen für Kunden. Wir wissen ihr Vertrauen in uns zu schätzen und gemeinsam können wir es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was mit dem Mustang auf uns zukommt», freut sich auch Larry Holt von Multimatic auf das neue Projekt.

Angetrieben wird der GT3-Mustang von einem V8-Saugmotor mit 5 Litern Hubraum. Das Aggregat wird von Ford Performance zusammen mit M-Sport entwickelt. M-Sport ist seit vielen Jahren mit Ford in der Rallye-WM unterwegs und hat vor wenigen Tagen die Rallye Monte Carlo 2022 gewonnen. M-Sport hat aber auch bereits GT3-Erfahrung, durch die Zeit mit dem Bentley Continental GT3.

Ford und Multimatic planen, dass der Mustang GT3 ab 2024 im Renneinsatz unterwegs sein wird. Für die GTD-Pro-Klasse der IMSA-Serie soll es ein Werksteam mit zwei Fahrzeugen geben. Doch schon direkt ab 2024 sollen auch Autos für Kunden angeboten werden. Noch nicht bekannt ist, ab wann der Mustang GT3 auch außerhalb der IMSA-Serie starten wird. Als Testfahrer wurde Joey Hand genannt, der 2016 auch zur Ford-Klassensieger-Crew bei den 24h Le Mans gehörte.

Neben dem GT3-Mustang wird es auch eine neue GT4-Version des Mustang geben. Diese soll bereits zur Saison 2023 bereit sein. Für die GT4-Klasse hat Ford schon seit einigen Jahren einen Mustang im Angebot. Genauso wie das neue 2023er Modell stammt auch der aktuelle GT4-Mustang von Multimatic. Das Fahrzeug war/ist jedoch hauptsächlich in Nordamerika unterwegs. Nur wenige Exemplare des GT4-Mustang wurden in europäischen Rennserien eingesetzt.