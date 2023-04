KTM X-BOW auch 2023 im GTC Race vertreten

Auch in der 2023er Saison sind verschiedene KTM X-BOW-Modelle im GTC Race vertreten. Kundenteams setzen in der deutschen GT-Rennserie sowohl auf den GTX- und auf das GT4-Fahrzeug.

Vom 28. bis 30. April startet mit dem GTC Race eine der beliebtesten Breitensportserien Deutschlands. Ebenfalls mit von der Partie sind die KTM-Kundenteams CCS Racing und razoon – more than racing, für die sich die Meisterschaft als wichtige Plattform etabliert hat.

Die Einsatzorte sind Traditionsstrecken wie der Nürburgring oder der Hockenheimring, das Einsatzgerät ist der KTM X-BOW. Wie schon im Vorjahr kommen auch 2023 unterschiedliche Versionen des Rennfahrzeugs zum Einsatz: der KTM X-BOW GTX und der KTM X-BOW GT4.

Einer der Piloten ist Uwe Schmidt, der 2022 einige Achtungserfolge mit der GTX-Version feiern konnte. «Wenn wir an die Leistung anknüpfen, wäre das natürlich schön. Doch wir wissen auch, dass das Feld noch stärker besetzt ist», sagt Schmidt. «Das ein oder andere Mal die Gegner in den GT3-Autos ärgern, ist unser Ziel. Genauso wollen wir in unserer Klasse möglichst gut abschneiden.» Das Cockpit teilt er sich mit Holger Baumgartner und Christian Schäfer.

Ein weiterer KTM X-BOW GTX wird von Denis Liebl pilotiert. Der 51-Jährige ist Teil des Aufgebots von razoon – more than racing. Die Mannschaft rund um Dominik Olbert erweitert ihr Engagement im GTC Race und setzt 2023 zwei KTM-Fahrzeuge ein. Am Start sind ebenfalls wieder die beiden Nachwuchsfahrer Rick Bouthoorn und Daniel Drexel, die bereits in der Vorsaison allerhand Erfolge in der GT4-Klasse einheimsten.

Das GTC Race umfasst 2023 insgesamt fünf Rennwochenenden. Gefahren wird ausschließlich auf Kursen in Deutschland, darunter zweimal auf dem Nürburgring. Veranstaltungen in Hockenheim, Oschersleben sowie auf dem Lausitzring runden den Kalender ab. Das GTC Race ist Bestandteil der Breitensportplattform ADAC Racing Weekend.