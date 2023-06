GT4-Boom: Lotus Emira GT4 bereit für Kunden

Der GT4-Boom geht weiter. In Kürze werden die ersten Lotus Emira GT4 an Kunden ausgeliefert. Das britische Fahrzeug erhielt Bestellungen aus der ganzen Welt.

Der Lotus Emira GT4 befindet sich in der Produktion und ist nun bereit für die Auslieferung an die ersten Kunden, mit einer deutlich verbesserten Ausstattung und Leistung.

Die ersten Exemplare des mit Spannung erwarteten neuen Lotus-Rennwagens werden im Laufe des Sommers an die Besitzer ausgeliefert, mit Bestellungen aus Großbritannien, Europa, China, Australien und den USA.

Der Emira GT4 wurde für den Wettbewerb in den weltweiten GT4-Rennserien homologiert und ist dank einer umfangreichen Optionsliste auch für andere nicht-homologierte und spezielle Rennserien auf der ganzen Welt zugelassen.

Nach umfangreicher Entwicklungsarbeit des Lotus-Teams in Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Motorsportpartner RML Group wurde der Wagen gegenüber der Version, die letztes Jahr bei einer VIP-Veranstaltung in Hethel, Norfolk, vorgestellt wurde, verbessert. Die Verbesserungen umfassen:

- Gesteigerte Leistung - um mehr als 10 % auf 455 PS

- Komplett neues sequentielles Sechsgang-Renngetriebe mit Paddleshift-Schaltung und Steuerungssystem

- Optimierte Aerodynamik, die sowohl für enge/verwinkelte als auch für schnelle/flüssige Strecken geeignet ist

- Verbesserungen am Bremssystem, an den Federn, der Dämpfung und den Kühlpaketen

Gavan Kershaw, Director of Vehicle Attributes, Lotus, und ehemaliger Meister der Britischen GT-Meisterschaft, war von Anfang an maßgeblich an der Entwicklung des Emira GT4 beteiligt. Er kommentierte: «Das Emira-Straßenauto war ein hervorragender Ausgangspunkt für einen GT4, und wir haben das Paket nun zusammen mit dem Team von RML weiter verfeinert und abgestimmt, um ein unserer Meinung nach äußerst wettbewerbsfähiges und leistungsorientiertes Rennauto zu schaffen. Wir wissen, dass unsere Kunden darauf brennen, sich hinter das Steuer zu setzen, und wir freuen uns darauf, ihre Ergebnisse zu sehen.»

Wer das Auto sehen und mehr darüber erfahren möchte, kann es beim Rennwochenende der British GT in Snetterton am 17. und 18. Juni besichtigen.

Der Emira GT4 ist die Krönung von 75 Jahren Innovation auf der Straße und der Rennstrecke und markiert für Lotus den Beginn einer aufregenden neuen Ära im GT-Rennsport. Motorsport war schon immer ein Teil der Lotus-Geschichte. In diesem Jahr wird der 75. Jahrestag des ersten Lotus, des Mk I, begangen, der von Firmengründer Colin Chapman im Jahr 1948 als Versuchsfahrzeug gebaut wurde.

Seitdem ist Lotus ein Synonym für weltweite Rennerfolge, und das Unternehmen war Vorreiter für viele der technischen Innovationen, die den Rennsport zu dem machen, was er heute ist. Die beeindruckende Liste der Erfolge von Lotus umfasst sieben Konstrukteurstitel in der Formel 1, sechs Fahrermeisterschaften und den Sieg beim legendären Indianapolis 500.

In jüngster Zeit war Lotus mit dem Evora GT4 unterwegs, der prestigeträchtige Rennen und Meisterschaften in Kategorien wie der British GT, dem 24-Stunden-Rennen von Dubai, dem 24-Stunden-Rennen von Barcelona, der GT4 European Series, dem 12-Stunden-Rennen von Sepang und der Pirelli World Challenge in den USA gewann.

Alle Emira GT4-Kundenfahrzeuge werden vom RML-Team in einer eigens dafür errichteten neuen Produktionsstätte in Wellingborough, Großbritannien, von Hand gebaut. Die Anzahl der herstellbaren Fahrzeuge ist nicht begrenzt. Der Preis für den Lotus Emira GT4 beträgt £179.000 zuzüglich Steuern und Lieferkosten.