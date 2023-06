80.000 Besucher feiern «Festival of Dreams»

Das «Festival of Dreams» war ein Besuchermagnet

Alvaro Soler gab am Samstagabend ein kostenfreies Konzert

Porsche Sprint Challenge Classic, Porsche Carrera Cup Deutschland, Porsche Carrera Cup Benelux und das ADAC GT Masters begeisterten die Besucher in Hockenheim

Das «Festival of Dreams» bewies sich als Publikumsmagnet in Hockenheim. Rund 80.000 Besucher strömten zu der Veranstaltung, bei dem auch das ADAC GT Masters und der Porsche Carrera Cup Deutschland gastierten.

Bei bestem Wetter haben am vergangenen Wochenende am Hockenheimring Kunden und Fans «75 Jahre Porsche Sportwagen» gefeiert. Im Rahmen des «Festival of Dreams» fanden mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland, dem Porsche Carrera Cup Benelux sowie dem ADAC GT Masters gleich drei etablierte Motorsportevents statt. Zusätzlich feierte die Porsche Sprint Challenge Classic ihr erfolgreiches Debüt.

Im ADAC GT Masters konnten sich Porsche-Fans über zwei Siege des neuen 911 GT3 R freuen. Tim Zimmermann und Jaxon Evans siegten am Samstag beim ADAC GT Masters-Debüt von Huber Racing. Am Sonntag setzten sich Werksfahrer Sven Müller und Youngster Finn Gehrsitz für das Team Joos by RACEmotion durch.

Abseits der Rennstrecke konnten die Besucher in die verschiedenen Themenbereiche der facettenreichen Porsche-Welt eintauchen. Auf dem Handling-Parcours des Porsche Experience Center wurden am Wochenende knapp 7.500 Taxifahrten in verschiedenen Porsche Modellen gemacht, darunter auch mit dem vollelektrischen Taycan. Dabei konnten Kunden und Fans die Modelle als Beifahrer von professionellen Piloten erleben.

Insgesamt waren auf dem Gelände mehr als 8.000 Porsche Kundenfahrzeuge der verschiedensten Baureihen und Generationen zu sehen. Zudem 100 Aussteller, beispielsweise das Porsche Museum oder die Exklusive Manufaktur. Zusätzlich gab es 80 Rennfahrzeuge von Porsche zu bestaunen. In Dream-Talks mit Toni Garrn, Paul Ripke und Karo Kauer wurde über persönliche Träume und unterschiedliche Wege zur Erfüllung von Träumen gesprochen. Moderiert wurden das Festival von Steven Gätjen und Chris Brow. Ein besonderes Highlight am Samstagabend: Das kostenfreie Konzert von Alvaro Soler auf der großen Bühne.

«Porsche steht für Emotion, Leidenschaft und Erlebnisse», betont Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH. «All das konnten wir am Wochenende in Hockenheim gemeinsam mit vielen Freunden der Marke spüren. Wir sind rundum zufrieden mit dem Geburtstagswochenende.»

Mit täglich 4.500 akkreditierten Porsche Club Mitgliedern war das eigens für diese einzigartige Community konzipierte «Clubhaus» gut gefüllt. Neben zahlreichen Gästen aus Deutschland wurden dort auch Mitglieder aus weiteren Nationen begrüßt, beispielsweise aus Japan, Südafrika, Australien oder Venezuela. Im angrenzenden «Community Space», konzipiert als urbane Containerlandschaft, waren Porsche Communities wie Onassis, HEIZR, Petro Surf, Type7, FAT oder Curves vertreten. Bei DJ-Beats und Drinks wurde am Samstag bis spät in die Nacht gefeiert.

Auch im Porsche Brand Store «Driven by Dreams» in Stuttgart steht das Jubiläum ab sofort im Mittelpunkt: Die neue Kampagne dreht sich rund um «75 Jahre Porsche Sportwagen». Großflächige räumliche Installationen präsentieren Porsche Farben aus über sieben Jahrzehnten und schaffen eindrucksvolle Visualisierungen im gesamten Raum. Das Schaufenster als markanter Foto-Spot verbindet die Porsche Farbe «Lavaorange» mit ausgewählten Sportwagenteilen auf künstlerische Weise. Die zeitgenössische Interpretation der Jubiläumskampagne wird durch zahlreiche historische Informationen aus dem Porsche Archiv, ikonische Werbespots und weiteren Ausstellungsstücken untermalt.