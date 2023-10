Sieben Porsche 911 GT3 R starten in Macau

Porsche Motorsport Asia Pacific startet mit einem Großaufgebot beim FIA GT World Cup in Macau. Sieben brandneue Porsche 911 GT3 R gehen an den Start. Unter anderem wird DTM-Champion Thomas Preining starten.

Auf dem legendären Guia Circuit wird ein Quintett von Porsche-Kundenteams aus dem asiatisch-pazifischen Raum an den Start gehen. Fünf der sieben Porsche 911 GT3 R werden von offiziellen Porsche-Piloten gefahren. Zudem steuert der langjährige Porsche-Werksfahrer und jetzige Cadillac-Werksfahrer Earl Bamber ein Auto.

Absolute Racing bringt zwei Fahrzeuge zu der weltberühmten Veranstaltung mit, wobei Porsche-Pilot Matteo Cairoli im Fahrzeug mit der Startnummer 120 antritt, während der ehemalige Porsche Motorsport Asia Pacific Selected Driver Alessio Picariello im Fahrzeug des von Absolute Racing eingesetzten Team Luanzhou International Circuit sitzt. Porsche Motorsport Asia Pacific und Absolute Racing sind seit 2018 bei fast jedem Macau-GT-Rennen gemeinsam angetreten, zuletzt auch beim FIA GT World Cup 2019.

Ebenfalls mit zwei Porsche 911 GT3 R ist HubAuto Racing am Start. Porsche-Penske-Motorsport-Pilot Kévin Estre wird zum dritten Mal in Macau an den Start gehen, während der frischgebackene DTM-Meister Thomas Preining zum ersten Mal auf der Strecke unterwegs sein wird. Das in Taipeh ansässige Unternehmen HubAuto Racing hat sich zuletzt 2017 mit Porsche zusammengetan, um den in Macau zu starten.

Der zweifache Le Mans Sieger Earl Bamber wird in Macau in einem auffällig blau-gelb lackierten D2-Racing-Auto von Earl Bamber Motorsport an den Start gehen. Der Neuseeländer hat gute Erinnerungen an den Guia Circuit in Porsche-Maschinen, denn er gewann dort 2013 den Porsche Carrera Cup Asia, als die Serie den 60. Grand Prix von Macau feierte. Außerdem ist Bamber viermal im FIA GT World Cup mit Porsche GT3-Fahrzeugen angetreten und hat 2016 und 2019 das Podium erreicht.

Laurens Vanthoor, der 2016 auf kuriose Weise nach einen Überschlag den FIA GT World Cup gewann, hält immer noch den Rekord als jüngster Fahrer, der am Macau Grand Prix teilnahm, als er 2008 sein Debüt auf der Strecke gab, und kehrt zum ersten Mal seit 2019 zum Event zurück. Der belgische Porsche-Pilot wurde vor vier Jahren Zweiter und wird versuchen, sich im Auto mit der Startnummer 99 von TORO Racing zu verbessern. Das chinesische Team hat bereits Erfahrung mit dem Macau Grand Prix, da es 2021 und 2022 mit Porsche antrat und Leo Ye und Alexandre Imperatori jeweils auf dem Podium standen.

Der Porsche Carrera Cup Asia-Champion von 2022, Leo Ye, wird mit dem Fanatec GT World Challenge Asia-Teamchampion von 2023, R&B Racing, an den Start gehen. Der chinesische Fahrer war bereits 2021 in Macau am Start und belegte einen starken zweiten Platz, während die Gesamtsieger der Shanghai 8 Hours, R&B Racing, ihr Debüt in Macau geben werden.

Der 6,12 Kilometer lange Guia Circuit ist eine der berühmtesten Rennstrecken der Welt. Die enge Strecke und die engen Kurven wechseln mit langen Geraden und schnellen, flüssigen Abschnitten. Das Layout wurde seit 1957 nicht verändert. Der engste Teil der Strecke befindet sich in der Melco Hairpin, wo die Strecke nur sieben Meter breit ist. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 kann Porsche Motorsport Asia Pacific auf eine lange Geschichte in Macau zurückblicken und hat jedes Jahr, in dem das Rennen stattfand, Kunden unterstützt. In diesem Jahr jährt sich auch der letzte Lauf des Porsche Carrera Cup Asia in Macau zum zehnten Mal. Damals siegte Bamber, dicht gefolgt von Gastfahrer Sebastian Loeb.

Matteo Cairoli, Absolute Racing: «Ich freue mich sehr, mein erstes Rennen im FIA Macau GT World Cup zu bestreiten. Ich habe lange darauf gewartet, aber ich bin stolz und glücklich, diese Gelegenheit zu bekommen. Ich habe mich auf das Rennen vorbereitet, indem ich die Strecke studiert und mir die Onboards angeschaut habe, und ich bin fest entschlossen, so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, und bin sicher, dass es eine tolle Erfahrung sein wird.»

Alessio Picariello, Team Luanzhou International Circuit: «Ich bin Absolute Racing dankbar, dass sie mir die Chance geben, in Macau zu fahren, und auch dem Luanzhou International Circuit für die großartige Unterstützung. Macau ist eine große Herausforderung, und ich freue mich darauf, sie wieder in Angriff zu nehmen. Dass ich als ehemaliger Porsche Motorsport Asia Pacific Selected Driver in diesem Jahr erneut in Asien antreten kann, motiviert mich zusätzlich.»

Fabien Fior, Teamchef von Absolute Racing: «Wir freuen uns sehr, mit zwei Porsche 911 GT3 R in den FIA Macau GT World Cup zurückzukehren. Alessio und Matteo sind zwei großartige Fahrer, mit denen wir in dieser Saison bereits Erfolge feiern konnten. Wir sind uns bewusst, dass das Niveau der Konkurrenz sehr hoch sein wird, aber wir werden alles geben, um ein starkes Ergebnis zu erzielen.»

Kévin Estre, HubAuto Racing: «Ich freue mich, nach vier Jahren wieder nach Macau zu kommen! Es ist eine meiner Lieblingsstrecken und bietet immer ein atemberaubendes Event. Ich kann es kaum erwarten, mit HubAuto Racing zu arbeiten. Mein bestes Ergebnis in Macau war ein zweiter Platz, also hoffe ich, dass ich es dieses Mal besser machen kann.»

Thomas Preining, HubAuto Racing: «Macau ist ein klassisches Event, das ich schon immer mal fahren wollte, und jetzt habe ich endlich die Chance zu sehen, was dieses Event so besonders macht. Als Rookie in einem so starken Feld wird es sicher nicht einfach, aber ich werde mein Bestes geben und es so gut wie möglich genießen. Ein großes Dankeschön an HubAuto Racing und Porsche für ihr Vertrauen und ich hoffe, dass ich es auf der Strecke zurückzahlen kann!»

Morris Chen, Teamchef von HubAuto Racing: «Es ist aufregend, dieses Jahr zum FIA GT World Cup in Macau zurückzukehren. Die Veranstaltung ist eine der anspruchsvollsten in Asien und es ist eine Ehre für HubAuto Racing, gegen so viele Top-Teams und Fahrer anzutreten. Vielen Dank an Porsche Motorsport Asia Pacific für die großartige Unterstützung und wir werden unser Bestes geben, um mit Kévin und Thomas positive Ergebnisse zu erzielen.»

Earl Bamber, D2 Racing Team: «Ich freue mich sehr auf den Grand Prix von Macau, und es ist toll, neben Porsche auch D2 und TW Racing an Bord zu haben. Das letzte Mal, als ich in Macau war, wurde ich Dritter. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken in der Motorsportwelt, also hoffe ich auf eine weitere starke Leistung. Ich bin sehr stolz darauf, mit dem Team Earl Bamber Motorsport an den Start zu gehen, und ich kann es kaum erwarten, Porsche zu repräsentieren und den Kampf aufzunehmen!»

Laurens Vanthoor, TORO Racing: «Ich freue mich sehr auf Macau. Es ist schon eine Weile her, dass ich dort Rennen gefahren bin und es ist eine meiner Lieblingsveranstaltungen. Es ist eine sehr aufregende Strecke und eine tolle Möglichkeit, die Saison zu beenden. In den vergangenen Jahren habe ich in Macau schon einige Erfahrungen und Erfolge gesammelt, und daran möchte ich gerne anknüpfen. TORO Racing ist ein starkes Team und hoffentlich können wir die Saison 2023 mit einem Erfolg beenden.»

Eric Zang, TORO Racing: «Es ist vier Jahre her, dass der FIA GT World Cup in Macau war, und TORO Racing freut sich darauf, wieder auf der internationalen Bühne anzutreten. Dank Porsche Motorsport Asia Pacific konnten wir ein großartiges Team zusammenstellen, mit Laurens am Steuer unseres Porsche 911 GT3 R, und mit unserem Wissen über den Guia Circuit fühlen wir uns bereit, loszulegen!»

Leo Ye, R&B Racing: «Macau ist ein besonderer Ort für mich, und ich habe dort einige großartige Erinnerungen. Die Intensität des Wettbewerbs wird dieses Jahr ein neues Niveau erreichen, aber ich habe Vertrauen in mein Team und das Auto. Wir werden unser Bestes geben, um unseren wahren Speed zu zeigen und ganz vorne mitzufahren.»

Thomas Laudenbach, Vizepräsident Motorsport Porsche AG: «Ich freue mich, dass so viele Porsche-Kundenteams am FIA Macau GT World Cup teilnehmen. Der asiatisch-pazifische Raum ist ein sehr wichtiger Markt für Porsche Motorsport, und die Unterstützung unserer Kunden bei strategischen Veranstaltungen wie Macau ist für die Marke von großer Bedeutung. Der neue 911 GT3 R hat in diesem Jahr im asiatisch-pazifischen Raum ein großartiges Debüt erlebt, und es ist klar, dass die Teams in der Region auf einem sehr konkurrenzfähigen Niveau fahren. Wir sind froh, dass wir ein starkes Aufgebot an Fahrern haben, die die Saison auf einem hohen Niveau beenden wollen. Ich freue mich darauf, Zeit mit unseren Kunden und Teams in Macau zu verbringen, exzellente Rennen zu sehen und hoffentlich starke Ergebnisse für Porsche zu erzielen.»

Alexandre Gibot, Managing Director Porsche Motorsport Asia Pacific Ltd: «Ich bin sehr erfreut über die Anzahl der Nennungen unserer Kunden für den diesjährigen FIA Macau GT World Cup. Es ist eine Kombination aus einer großen Anzahl von Nennungen, die alle von hoher Qualität sind. Zusammen mit unseren Kundenteams und der Aufmerksamkeit des Werks haben wir ein sehr konkurrenzfähiges Aufgebot zusammengestellt. Es wird eine starke Porsche-Präsenz geben und wir freuen uns darauf, unsere Kundenteams mit dem bestmöglichen Paket zu unterstützen, um auf den Straßen von Macau erfolgreich zu sein.»