Walkenhorst Motorsport nennt erste Fahrer für 2024

Walkenhorst Motorsport hat die ersten drei Piloten für die Saison 2024 bestätigt. Tim Creswick, Mex Jansen und ADAC GT Masters-Laufsieger Ben Green starten für das Team im GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Bei Walkenhorst Motorsport laufen die Vorbereitungen für die Saison 2024 auf Hochtouren. Das Team aus Melle gibt bereits jetzt das erste Driver Line-Up für die Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS bekannt. Tim Creswick, Mex Jansen und Ben Green werden im Endurance Cup 2024 mit dem neuen Aston Martin Vantage GT3 im Bronze-Cup an den Start gehen.

Der Rennstall gab vor rund drei Wochen den Wechsel im GT3-Bereich von BMW zu Aston Martin bekannt. Walkenhorst Motorsport will in der GT World Challenge Europe und auf der Nordschleife drei Vantage einsetzen. Ein Programm im ADAC GT Masters steht ebenfalls zur Diskussion.

Niclas Königbauer Managing Director Walkenhorst Motorsport: «Tim, Mex und Ben freuen sich sehr auf ihre Premiere im Aston Martin Vantage GT3. Das gesamte Walkenhorst Motorsport Team steht bereits jetzt für die Saison 2024 in den Startlöchern. Wir blicken gemeinsam gespannt dem Saisonauftakt – und natürlich der Zusammenarbeit mit AMR – entgegen.»

Tim Creswick äußert sich begeistert zur kommenden Saison: «Ich freue mich sehr darauf, 2024 mit Walkenhorst an den Start zu gehen. Die Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS ist eine großartige Bühne, und der Wechsel zu Aston Martin kommt für mich und das Team mit der Einführung des neuen Autos zu einem fantastischen Zeitpunkt. Ich habe bereits vor einigen Wochen die Gelegenheit, das 2024er Auto zu fahren, und ich bin überzeugt, dass wir mit Ben, Mex und dem Walkenhorst-Team ein wirklich konkurrenzfähiges Paket haben werden.»

Mex Jansen ist ebenso voller Vorfreude und betont: «Ich kann es kaum erwarten, mit Walkenhorst Motorsport und dem neuen Aston Martin Vantage GT3 in die Saison der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS zu starten. Das ist eine großartige Gelegenheit für Ben, Tim und mich, unser Können auf den anspruchsvollen Rennstrecken in Europa unter Beweis zu stellen. Ich weiß, dass wir in einem starken Feld antreten werden, aber unsere Ziele sind klar: Wir wollen gewinnen und so ob wie möglich ganz oben auf dem Podium stehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Saison zu einem großen Erfolg machen können!»

Ben Green freut sich besonders auf ein neues Kapitel in seiner noch jungen Karriere: «Ich freue mich sehr, mit Walkenhorst Motorsport und Aston Martin Racing ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen. Es war ein Vergnügen, mit dem Team beim Finale der Fanatec GT World Challenge powered by AWS in dieser Saison zu fahren, und ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem neuen Aston Martin Vantage GT3 ein konkurrenzfähiges Paket für 2024 haben werden. Ich freue mich auch darauf, mit Tim und Mex zu fahren, die beide ihren Speed in ihren jeweiligen Klassen unter Beweis gestellt haben. Vielen Dank an alle, die dieses Programm auf die Beine gestellt haben, insbesondere an @bammotorsports. Ich weiß das Vertrauen zu schätzen und werde in der nächsten Saison mein Bestes geben!»