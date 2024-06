Neuheit: BMW M4 GT4 EVO offiziell präsentiert

BMW hat den neuen M4 GT4 EVO offiziell präsentiert. Einsatz des Fahrzeugs ab Saisonstart 2025 geplant. Teams können ihre bisherigen Fahrzeuge mit Updatekits überarbeiten und weiterhin einsetzen.

Mit 77 Siegen und zahlreichen Titelgewinnen war der BMW M4 GT4 bereits in seinem ersten Einsatzjahr 2023 ein Erfolgsgarant. Und obwohl das Fahrzeug auch in der aktuellen Saison weltweit von Erfolg zu Erfolg eilt, ruht sich BMW M Motorsport nicht auf den Lorbeeren aus, sondern präsentiert am Rande der 24 Stunden von Spa-Francorchamps (BEL) Details zur EVO-Version des BMW M4 GT4, die bereits 2025 für noch bessere Fahrerlebnisse sorgen soll. Dank enger Abstimmung mit den Kundenteams ist es gelungen, das bereits sehr starke Fahrzeug auf hohem Niveau noch weiter zu optimieren.

Zuverlässigkeit und eine verbesserte Fahrbarkeit sind die beiden Bereiche, in denen der BMW M4 GT4 EVO die signifikantesten Updates erhalten hat. Der Frontsplitter wurde überarbeitet, um die langfristige Haltbarkeit zu verbessern, zusätzlich wurde das gesamte Anbindungskonzept überarbeitet, wodurch das gesamte Frontend deutlich wartungsfreundlicher geworden ist. Verstärkte Radlager an der Hinterachse und neue Front-Flicks erhöhen ebenfalls die Haltbarkeit.

Auch beim Thema Performance und Fahrbarkeit legten die Ingenieure Hand an: Über einen Button am Lenkrad haben die Fahrerinnen und Fahrer nun die Möglichkeit, die Traktionskontrolle zeitlich limitiert zu deaktivieren. Dadurch haben die Piloten noch eine weitere Möglichkeit, die Rundenzeiten zu optimieren. Eine Anforderung, die von zahlreichen Kundinnen und Kunden an die BMW M Motorsport Ingenieure sowie die Entwicklungsfahrer Jens Klingmann, Max Hesse (beide GER) und Dan Harper (GBR) herangetragen wurde.

Beim Design folgt der BMW M4 GT4 EVO seinem großen Bruder aus der GT3-Kategorie. Auch er übernimmt das LCI-Update der BMW M Straßenfahrzeuge und erhält neue Front- und Heckscheinwerfer. Der Preis für den BMW M4 GT4 EVO beträgt im Komplettpaket 219.000 Euro netto. Der Einzelpreis für das EVO-Paket liegt bei 16.000 Euro netto.

Das Fahrzeug wird am Wochenende im Fahrerlager in Spa-Francorchamps ausgestellt und kann von jedermann aus der Nähe begutachtet werden. Im Laufe des vierten Quartals 2024 werden sowohl die Komplettpakete als auch die einzelnen EVO-Kits an die Kundenteams ausgeliefert, um sicherzustellen, dass Starts mit dem BMW M4 GT4 EVO vom ersten Rennen der Saison 2025 an möglich sind.

Björn Lellmann (Leiter Kundensport bei BMW M Motorsport): «Der BMW M4 GT4 schrieb bereits in seiner ersten Saison eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Bei der Entwicklung des BMW M4 GT4 EVO haben wir uns auf das konzentriert, was BMW M Motorsport ausmacht: Wir haben das Feedback aus dem Feld ernst genommen und uns auf die Themen fokussiert, die unseren Kunden wichtig waren – um den ‚perfekten‘ Kundensport-Rennwagen noch besser zu machen.»

Jens Klingmann (BMW M Werksfahrer): «Wir blicken voller Stolz auf die ersten beiden Jahre des BMW M4 GT4, der von Beginn an Rennen und Titel gewonnen hat – und das in den Händen vieler verschiedener Teams in aller Welt. Wir haben also eine hervorragende Basis, doch es gibt immer Raum, ein gutes Auto noch besser zu machen. Das ist uns mit dem BMW M4 GT4 EVO aus meiner Sicht gelungen. Haltbarkeit und Fahrbarkeit werden durch den neuen Splitter sowie durch eine noch feiner abstimmbare Traktionskontrolle spürbar optimiert. Ich hoffe daher, dass wir ab der kommenden Saison sogar noch mehr Siege und Titel werden feiern können.»

Max Hesse (BMW M Werksfahrer): «Zunächst einmal bin ich froh und dankbar, dass ich als junger Fahrer Teil der Entwicklung des BMW M4 GT4 EVO sein durfte. Ich habe selbst viel darüber gelernt, worauf es ankommt, wenn man ein Kundensport-Fahrzeug abstimmt. Dabei geht es nicht um die letzte Zehntelsekunde an Performance, sondern darum, auf das Kundenfeedback einzugehen und ein möglichst halt- und fahrbares Auto zu entwickeln. Wir hatten einen wirklich intensiven Austausch mit Teams, Fahrerinnen und Fahrern und haben es so geschafft, den ohnehin schon sehr starken BMW M4 GT4 in einigen wichtigen Details weiter zu verbessern.»