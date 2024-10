Mercedes-AMG startet Titelverteidigung in Macau

Mercedes will erneut Funken versprühen

Mercedes-AMG versucht den Titel beim FIA GT World Cup in Macau zu verteidigen. Der Hersteller setzt vier Mercedes-AMG GT3 ein. Das Fahreraufgebot wird von DTM-Ass Maro Engel und Jules Gounon angeführt.

Die Mission Titelverteidigung beginnt mit vier Fahrzeugen: Nach dem überlegenen Sieg von Raffaele Marciello im Vorjahr gehen vier Mercedes-AMG GT3 beim FIA GT World Cup in Macau an den Start. Der Hersteller aus Affalterbach schickt einige seiner besten Werksfahrer in die Zockermetrople für die Schlacht auf dem Stadtkurs.

Erstmals seit 2019 wird GruppeM Racing auf dem Traditionskurs antreten. Maro Engel wird dabei den Mercedes-AMG GT3 steuern. Engel besitzt viel Erfahrung auf dem Guia Circuit.

Craft-Bamboo Racing wird mit zwei Mercedes das Rennen bestreiten. Jules Gounon, der im Vorjahr ein schwieriges Debüt auf dem Kurs erlebte, sowie Daniel Juncadella werden die beiden Fahrzeuge des erfahrenen Teams pilotieren.

Abgerundet wird das Aufgebot vom Juniorfahrer Ralf Aron, der erstmals mit einem GT3 in Macau startet. 2017 belegte er allerdings den dritten Rang im Formel 3-Rennen. Aron startet für TORO Racing, die im Vorjahr einen Porsche für Laurens Vanthoor einsetzten.