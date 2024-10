Lamborghini kehrt in den Leitplankenkanal zurück

Luca Engstler startet in Macau

Lamborghini kehrt in diesem Jahr zum FIA GT World Cup nach Macau zurück. Luca Engstler startet für den Hersteller. Zudem werden auch Rekordsieger Edoardo Mortara und Matteo Cairoli an den Start gehen.

Nachdem Lamborghini zuletzt nicht im FIA GT World Cup vertreten war, wird sich dies in diesem Jahr ändern. Gleich drei Lamborghini Huracán GT3 werden auf dem Guia Circuit in Macau beim traditionsreichen Rennen an den Start gehen.

Der zweimalige DTM-Saisonsieger Luca Engstler wird erstmals mit einem GT3 auf dem gefürchteten Stadtkurs antreten. Der Kurs ist dem Allgäuer durch seine TCR-Starts bekannt. Eingesetzt wird das Fahrzeug vom LIQUI MOLY Team Engstler.

Und auch SJM VSR Theodore Racing setzt auf Lamborghini. Der Rennstall, welcher Verbindungen zu Iron Lynx und Prema hat, wird erstmals im GT-Rennen in Macau starten. Die beiden Lamborghini-Werksfahrer Matteo Cairoli und Edoardo Mortara steuern die Fahrzeuge. Mortara gilt als Mr. Macau und konnte bereits sieben Rennen auf dem Kurs gewinnen - Rekord!