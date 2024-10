Audi bereit für Start in Straßenschluchten von Macau

Audi Sport customer racing Asia startet mit einem Großaufgebot beim FIA GT World Cup in Macau. Vier R8 LMS GT3 starten bei Traditionsrennen. Ricardo Feller und Christopher Haase führen das Aufgebot an.

Insgesamt vier Audi R8 LMS GT3 Evo II werden beim FIA GT World Cup in Macau vertreten sein. Audi Sport customer racing Asia wird dabei auf erfahrene Werkspiloten aus Europa sowie GT World Challenge Asia-Fahrer setzen.

Ricardo Feller, der in diesem Jahr in der DTM und der Fanatec GT World Challenge Europe an den Start geht, wird dabei sein Debüt auf dem Guia Circuit feiern. Feller wird für das FAW Audi Sport Asia Racing Team an den Start gehen.

Phantom Global Racing setzt ebenfalls einen R8 LMS GT3 ein. Der langjährige Audi-Werksfahrer Christopher Haase steuert das Fahrzeug und wird zum vierten Mal auf dem Guia Circuit antreten.

Das UNO Racing Team rundet das Aufgebot mit zwei Fahrzeugen ab. James Yu, ein weiterer Macau-Debütant, und Routinier Adderly Fong steuern die Autos.

«Der Macau Grand Prix ist immer das absolute Highlight im asiatischen Kalender. In diesem Jahr haben wir gemeinsam mit unseren Kundenteams ein starkes GT-Cup-Aufgebot zusammengestellt, welches das gesamte Spektrum des weltweiten Fahrerpools von Audi Sport abdeckt», so Audi Sport customer racing Asia Chef Alexander Blackie. «Mit Ricardo Feller und Christopher Haase haben wir zwei Topprofis aus Europa, die für Audi um den fünften GT-Cup-Titel kämpfen werden. Mit James Yu und Adderly Fong haben wir zwei hochtalentierte lokale Fahrer, die Audi Sport Asia bei unserem größten Heimrennen vertreten. Jedes Jahr säumen Hunderttausende Fans den berühmten Guia Circuit in der Innenstadt, sodass die Atmosphäre immer elektrisierend ist. Wir können es kaum erwarten, loszulegen.»