Bringt Ferrari im Jahr 2026 Evo-Paket vom 296 GT3?

Der Ferrari 296 GT3 ist einer der erfolgreichsten GT3-Boliden der letzten Jahre. Doch trotzdem sehen die Italiener noch Verbesserungspotential am Fahrzeug! Kommt 2026 das Evo-Paket des aktuellen Ferrari GT3?

Nach der Markteinführung des Ferrari 296 GT3 konnte die italienische Marke mit dem Mittelmotorsportwagen bereits einige Erfolge einfahren. So feierte das Fahrzeuge Siege bei den 24h-Rennen auf dem Nürburgring und in Daytona. Und auch in weiteren Rennserien konnten Erfolge und Siege eingefahren werden.

«Nächstes Jahr werden wir das Auto definitiv so lassen, wie es ist», erläutert Ferdinando Cannizzo, der Entwicklungsleiter der Langstreckenfahrzeuge bei Ferrari. «Wahrscheinlich werden wir im Jahr darauf etwas Neues haben. Wir arbeiten daran und müssen herausfinden, ob es das richtige Jahr sein wird, um mit einigen Modifikationen am Auto anzukommen.»

Die Updates am Ferrari 296 GT3 sollen dabei sowohl die Aerodynamik, die Fahrbarkeit und die Zuverlässigkeit betreffen.

«Wir haben etwas an der Aerodynamik gefunden, was wir verbessern können», setzt Cannizzo fort. «Aber im Allgemeinen versuchen wir, die Empfindlichkeiten des Fahrzeugs zu optimieren. Andererseits haben wir einige Systeme gefunden, die in Bezug auf Funktionalität oder Zuverlässigkeit etwas grenzwertig sind und die wir gerne modifizieren würden. Das sind die Bereiche, an denen wir arbeiten werden. Wir planen keine Änderungen an der Motorseite. Der Großteil des Fahrzeugs wird gleichbleiben. Es wird keine großen Änderungen geben, aber wir konzentrieren uns auf die Bereiche, die unserer Meinung nach verbessert werden müssen.»

Die Änderungen plant Ferrari im Jahr 2026 umzusetzen.