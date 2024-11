Raffaele Marciello gewinnt im Qualifikationsrennen

BMW-Doppelsieg im Qualifikationsrennen des FIA GT World Cup in Macau. Vorjahressieger Raffaele Marciello gewinnt das Rennen im TORO Racing powered by MCG-Fahrzeug vor seinem Markenkollegen Dries Vanthoor.

Raffaele Marciello gewinnt das Qualifikationsrennen des FIA GT World Cup in Macau. Der unter Schweizer Flagge startende Italiener gewinnt das Rennen im BMW M4 GT3 von TORO RACING powered by MCG. Marciello nahm das Rennen von der Pole-Position auf, doch beim Start schlüpfte Dries Vanthoor durch, jedoch konnte der zweifache FIA GT World Cup-Sieger noch in der ersten Runde die Spitze erneut übernehmen.

Rang zwei sicherte sich Dries Vanthoor im WRT BMW M4 GT3. Der WRT-Pilot blieb das ganze Rennen auf den Fersen von Marciello und konnte mehrfach die schnellste Rennrunde fahren. Die beiden BMW-Werkspiloten trennten am Rennende nur 0,666 Sekunden.

Antonio Fuoco, der in diesem Jahr das 24-Stunden-Rennen in Le Mans gewinnen konnte, komplettiert im AF Corse Ferrari 296 GT3 die Top 3-Positionen.

Die Piloten des FIA GT World Cup bewiesen im Rennen über 12 Runden extrem viel Disziplin - kein einziger Pilot schlug im schwierigen Leitplankenkanal des Guia Circuits ein und alle 22 gestarteten Fahrzeuge erreichten unbeschadet die Zielflagge.

Ergebnis FIA GT World Cup Macau Qualifikationsrennen (Top 10):

1. Raffaele Marciello – TORO RACING powered by MCG – BMW M4 GT3

2. Dries Vanthoor – WRT – BMW M4 GT3

3. Antonio Fuoco – AF Corse – Ferrari 296 GT3

4. Maro Engel – Mercedes-AMG Team GruppeM Racing – Mercedes-AMG GT3

5. Augusto Farfus – Team KRC – BMW M4 GT3

6. Sheldon van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

7. Alessio Picariello – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

8. Laurens Vanthoor – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

9. Christopher Haase – Phantom Global Racing – Audi R8 LMS GT3

10. Edoardo Mortara – SJM VSR Theodore Racing – Lamborghini Huracán GT3