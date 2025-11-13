Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Erneute Porsche-Bestzeit bei Klassiker in Macau

Von Jonas Plümer
Alessio Picariello im Stadtverkehr von Macau
© Macau GP

Alessio Picariello im Stadtverkehr von Macau

Auch die Bestzeit im zweiten Training des FIA GT World Cup in Macau geht an Porsche. Alessio Picariello, der diesjährige GT World Challenge Europe Endurance Cup-Meister, fuhr die schnellste Runde.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Erneute Porsche-Bestzeit in Macau: GT World Challenge Europe Endurance Cup-Meister Alessio Picariello fuhr im Absolute Racing Porsche die Bestzeit. Mit einer Rundenzeit von 2:15.966 Minuten fuhr der Belgier die schnellste Runde des Tages auf dem legendären Stadtkurs.

Rang zwei belegt Raffaele Marciello im ROWE Racing BMW M4 GT3. Dem unter Schweizer Flagge startenden Italiener fehlten 0,173 Sekunden auf die Bestzeit.

Sheldon van der Linde komplettiert im WRT BMW M4 GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis FIA GT World Cup Macau Training 2 (Top 10):

1. Alessio Picariello – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
2. Raffaele Marciello – ROWE Racing – BMW M4 GT3
3. Sheldon van der Linde – WRT – BMW M4 GT3
4. Ayhancan Güven - Schumacher CLRT - Porsche 911 GT3 R
5. Laurin Heinrich – Schumacher CLRT – Porsche 911 GT3 R
6. Yifei Ye – Harmony Racing – Ferrari 296 GT3
7. Christopher Haase – FAW Audi Sport Asia Team Phantom – Audi R8 LMS GT3
8. Antonio Fuoco – AF Corse – Ferrari 296 GT3
9. Joel Eriksson - Audi Sport Asia Team Phantom – Audi R8 LMS GT3
10. Dorian Boccolacci – Phantom Global Racing – Porsche 911 GT3 R

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dr. Helmut Marko: «Gesamtsituation ist positiv»

Von Dr. Helmut Marko
​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko blickt in seiner Kolumne für SPEEDWEEK.com auf den São Paulo-GP zurück und sagt, was passieren muss, damit Max Verstappen noch Titelchancen hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 13.11., 07:55, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Do. 13.11., 08:30, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Do. 13.11., 09:50, Motorvision TV
    Classic Ride
  • Do. 13.11., 10:50, Motorvision TV
    Made in ...
  • Do. 13.11., 11:15, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 13.11., 12:00, Eurosport
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Do. 13.11., 12:10, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Do. 13.11., 12:40, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Do. 13.11., 14:30, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Do. 13.11., 14:45, Motorvision TV
    Gearing Up
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1311054513 | 4