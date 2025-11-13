Erneute Porsche-Bestzeit bei Klassiker in Macau
Alessio Picariello im Stadtverkehr von Macau
Erneute Porsche-Bestzeit in Macau: GT World Challenge Europe Endurance Cup-Meister Alessio Picariello fuhr im Absolute Racing Porsche die Bestzeit. Mit einer Rundenzeit von 2:15.966 Minuten fuhr der Belgier die schnellste Runde des Tages auf dem legendären Stadtkurs.
Rang zwei belegt Raffaele Marciello im ROWE Racing BMW M4 GT3. Dem unter Schweizer Flagge startenden Italiener fehlten 0,173 Sekunden auf die Bestzeit.
Sheldon van der Linde komplettiert im WRT BMW M4 GT3 die Top 3-Positionen.
Ergebnis FIA GT World Cup Macau Training 2 (Top 10):
1. Alessio Picariello – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
2. Raffaele Marciello – ROWE Racing – BMW M4 GT3
3. Sheldon van der Linde – WRT – BMW M4 GT3
4. Ayhancan Güven - Schumacher CLRT - Porsche 911 GT3 R
5. Laurin Heinrich – Schumacher CLRT – Porsche 911 GT3 R
6. Yifei Ye – Harmony Racing – Ferrari 296 GT3
7. Christopher Haase – FAW Audi Sport Asia Team Phantom – Audi R8 LMS GT3
8. Antonio Fuoco – AF Corse – Ferrari 296 GT3
9. Joel Eriksson - Audi Sport Asia Team Phantom – Audi R8 LMS GT3
10. Dorian Boccolacci – Phantom Global Racing – Porsche 911 GT3 R