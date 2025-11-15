Dominanter Ferrari-Sieg durch Antonio Fuoco in Macau

Ferrari dominiert das Qualifikationsrennen des FIA GT World Cup in Macau. Antonio Fuoco gewinnt auf überlegene Art und Weise vor seinem Markenkollegen Yifei Ye. Ruhiges Rennen ohne große Zwischenfälle.

Ferrari-Sieg im Qualifikationsrennen des FIA GT World Cup in Macau. AF Corse-Pilot Antonio Fuoco setzt sich überlegen und kontrolliert von der Pole-Position durch. Somit wird der letztjährige Sieger der 24h Le Mans auch das morgige Hauptrennen vom besten Startplatz auf.

Yifei Ye belegt im Harmony Racing Ferrari den zweiten Platz. Dem Chinesen fehlten nach zwölf Rennrunden 2,543 Sekunden auf den siegreichen 296 GT3 des Italieners.

GT World Challenge Europe Endurance Cup-Meister Alessio Picariello komplettiert im Absolute Racing Porsche die Top 3-Positionen.

In der ersten Runde schlug Christopher Haase in der Lisboa-Kurve in den Reifenstapel ein. Doch der erfahrene Deutsche konnte sich aus eigener Kraft aus der misslichen Lage befreuen, so dass das Rennen ohne Unterbrechung fortgesetzt werden konnte. Haase konnte das Rennen im Audi Sport Team Asia-Fahrzeug, welches durch Phantom Global Racing eingesetzt wird, fortsetzen. Zudem drehten sich nach einer Kettenreaktion Sheldon van der Linde, Benjamin Goethe und Edoardo Mortara in die Auslaufzone und fielen damit weit zurück.

Ergebnis FIA GT World Cup Macau Qualifikationsrennen (Top 10):

1. Antonio Fuoco – AF Corse – Ferrari 296 GT3

2. Yifei Ye – Harmony Racing – Ferrari 296 GT3

3. Alessio Picariello – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

4. Raffaele Marciello – ROWE Racing – BMW M4 GT3

5. Joel Eriksson – Audi Sport Asia Team Phantom – Audi R8 LMS GT3

6. Ayhancan Güven – Schumacher CLRT – Porsche 911 GT3 R

7. Luca Engstler – Absolut Corse – Lamborghini Huracán GT3

8. Laurin Heinrich – Schumacher CLRT – Porsche 911 GT3 R

9. Dorian Boccolacci – Phantom Global Racing – Porsche 911 GT3 R

10. Deng Yi - Winhere Motorsports - Ferrari 296 GT3