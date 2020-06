Job-Garantie: GMT94 will 2021 mit Cluzel weitermachen

Die Corona-Pandemie brachte nicht nur die laufende Supersport-WM durcheinander, sie wird auch 2021 beeinflussen. GMT94-Boss Christophe Guyot versichert Jules Cluzel, dass er sich keine Arbeitsplatzsorgen machen muss.

Noch müssen sich die Teams und Piloten der Supersport-WM 2020 für einige Wochen gedulden, bis die Saison am ersten Augustwochenende in Jerez fortgesetzt wird. Bisher ist auch die befürchtete Pleitewelle unter den Teams ausgeblieben, sodass man von dem gewohnten Teilnehmerfeld ausgehen kann.

Das trifft auch für Team GMT94 mit seinem Piloten Jules Cluzel zu. Teamchef Christophe Guyot geht sogar noch einen Schritt weiter und bestätigt, dass er in der Saison 2021 wieder in der 600er-Serie antreten wird – und Cluzel gilt als gesetzt!



«Im Moment ist schon mal klar, dass wir 2021 weitermachen», sagte Guyot bei WorldSBK. «Es liegt auf der Hand, dass wir mit Jules Cluzel weiter zusammenarbeiten werden. Wir wollen mit ihm weitermachen, und ich gehe davon aus, dass er das auch will – unabhängig davon, wie es in diesem Jahr ausgehen wird!»

Der zweite Pilot, Corentin Perolari, erhielt dagegen noch keinen Vertrauensbeweis.



«Corentin muss Fortschritte machen. Wenn er das Niveau von Jules erreicht, werden wir unser Bestes tun, um ihn bei uns zu behalten», meinte Guyot. «Wir haben aber junge Fahrer, die an unsere Tür klopfen. Ich mag mich keiner Option verschließen. Wir wollen den französischen Fahrern den Weg ebnen, aber sie müssen auch dem Standard entsprechen, um einen Weltmeistertitel anzustreben.»