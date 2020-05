Philipp Öttl nach 3 Monaten Pause auf der Rennstrecke

Vom 22. bis 24. Mai hatte Philipp Öttl die Möglichkeit, auf der Grand-Prix-Strecke in Spielberg zu trainieren. Mitte Juni geht es für den Supersport-WM-Piloten aus dem Team Puccetti Kawasaki weiter.

Nach einer dreimonatigen Pause konnte Philipp Öttl erstmals wieder mit seiner Kawasaki ZX-6R auf einer Rennstrecke trainieren und Einstellungen testen. In erster Linie ging es darum, sich wieder in Form zu bringen.



An allen drei Tagen waren die Bedingungen sehr gut. Bei meist sonnigem Wetter stiegen die Temperaturen am zweiten Tag sogar auf 25 Grad. Nur am Sonntag war es frischer und windig. Insgesamt legte Öttl 126 Runden zurück, was 550 km entspricht. Am späten Sonntagnachmittag fuhr er konstant seine besten Zeiten. Mitte Juni sind weitere Rennstreckentrainings geplant.

«Es war sehr erfreulich, endlich wieder auf dem Rennmotorrad zu trainieren», erzählte der Bayer. «Wichtig war, ein gutes Gefühl für das Limit zu bekommen und mich in jedem Turn zu steigern. Das ist mir sehr gut gelungen. Es waren einige starke Fahrer da, sodass die Trainingsqualität sehr hoch war. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden und freue mich auf meinen nächsten Einsatz auf der Rennstrecke.»



Bislang gibt es noch keinen Kalender für die restliche SBK-Saison, voraussichtlich geht es am ersten August-Wochenende in Jerez weiter. Beim Saisonauftakt in Australien war Öttl im Rennen auf Platz 5 liegend gestürzt.