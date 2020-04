Philipp Öttl ist trotz Corona-Krise «in Bestform»

Nach der jüngsten Änderung im Kalender der Supersport-WM 2020 hofft Philipp Öttl (Kawasaki) auf Fortsetzung der Saison spätestens bei seinem Heimrennen in Oschersleben.

In Europa wird über eine Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie diskutiert und teilweise bereits umgesetzt. Dennoch musste die Dorna als Veranstalter der Superbike-WM nun auch die Meetings in Aragón und Misano verschieben, die Veranstaltung in Imola wurde sogar ganz aus dem Kalender gestrichen.

Dennoch weckt die vorsichtige Aufweichung der drastischen Ausgangssperren die Hoffnungen, dass wir in diesem Jahr noch Rennen der seriennahen Weltmeisterschaft erleben werden. So auch Philipp Öttl.



Der Deutsche wechselte im Winter von der Moto2 in die Supersport-WM zu Puccetti Kawasaki Team. Beim bisher einzigen Saisonrennen in Australien war der 23-Jährige gestürzt.



«Seit dem WM-Auftakt sind sechs Wochen vergangen – so eine lange Pause, ohne auf dem Motorrad zu trainieren, hatte ich schon lange nicht mehr», stöhnte der Kawasaki-Pilot. «Ich hoffe, dass es im Juli wieder losgeht und freue mich besonders auf mein Heimrennen in Oschersleben Anfang August.»

«Wenigstens kann ich mein weiteres Training ohne Einschränkungen durchführen. Daher bin ich diesbezüglich wirklich in Bestform», so der Bayer weiter. «Meine Kawasaki ZX6R ist jederzeit bereit, um mit dem Training zu beginnen; von Kawasaki werde ich demnächst auch eine KX 450 bekommen, die ich auf Supermoto umbauen werde, um auch dort ein optimales Trainingsmotorrad zu haben.»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 14. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien



Ohne Termin: Losail/Katar