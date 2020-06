Exklusiv: 2020 zwei Supersport-WM-Rennen pro Event!

Weil es in den drei SBK-Klassen dieses Jahr voraussichtlich nur sechs oder sieben Events geben wird, verlangen die Supersport-Teams nach einem zweiten Rennen. Promoter Dorna befürwortet diese Idee.

Weltmeister Randy Krummenacher hat es bereits vor einigen Tagen gesagt: «Wenn schon so wenige Events sind, dann sollte auch die Supersport-Klasse zwei Rennen pro Wochenende fahren.»



Während es in der Superbike-WM schon immer zwei Rennen pro Event gab und es seit 2019 mit dem Sprintrennen sogar drei sind, wurde in den beiden Supersport-Weltmeisterschaften an einem Rennen festgehalten.



Weil es in der Saison 2020 Stand heute nur sechs oder sieben Events geben wird, plädieren die Fahrer und Teams der zwei Supersport-Klassen seit Wochen dafür, ebenfalls Doppel-Rennen zu erhalten.

«Ich arbeite daran, dass es zwei Rennen in der 600er- und 300er-Klasse gibt», bestätigte SBK Managing Director Gregorio Lavilla gegenüber SPEEDWEEK.com. «Vorstellbar ist jeweils ein weiteres Rennen am Samstag nach dem ersten Superbike-Rennen. Das wäre gut für die Wahrnehmung und auch für die Meisterschaftspunkte. Der schwierigere Teil sind die zusätzlichen Kosten für das Fernsehen und die Satelliten-Zeit. Ich würde das aber gerne so machen, um Überraschungen vorzubeugen, falls ein weiterer Lockdown kommt. Das würde allen Beteiligten zusätzliche Optionen eröffnen.»

Die Weltmeisterschaft soll am ersten August-Wochenende in Jerez in Südspanien weitergehen, die ersten Rennen wurden bereits Ende Februar auf Phillip Island bestritten.

Provisorischer Kalender 2020, Stand 10. Juni:

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien

6.–8.11. Misano/Italien